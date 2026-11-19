사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장규리가 스크린 데뷔작 '완벽한 집'을 관람한 부모님의 반응을 전했다.

장규리는 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "부모님은 제가 딸이니까 고생한 게 먼저 눈에 들어오셨던 것 같다"며 "그래도 제 얼굴을 오랫동안 보실 수 있어서 뿌듯하다고 말씀 주셨다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다.

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'완벽한 집'은 지난해 열린 제30회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 초청돼 일찍이 관객들과 만났다. 부산국제영화제에서 작품을 선보인 이후 개봉까지 시간이 걸린 데 대한 조급함은 없었는지 묻자, 장규리는 "그런 마음은 없었다. 워낙 찍어놓고 나중에 개봉하는 영화가 많지 않나. '언제 개봉할까'하는 부담감보단, '좋은 시기에 잘 만들어져서 나왔으면 좋겠다'고 생각했다. 마지막까지 후시녹음도 놓치지 않고 열심히 했다"고 답했다.

'완벽한 집'을 본 부모님의 반응에 대해선 "엄마아빠는 제가 딸이니까, 고생한 게 먼저 눈에 들어오셨던 것 같다. 얼굴에 피를 맞고, 몸도 의자에 묶여있고 하니까 '힘들었겠다'고 하셨다"며 "또 첫 영화다 보니, 제 얼굴을 오랫동안 보실 수 있어서 뿌듯하다고 말씀 주셨다"고 말했다.

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장규리는 지난달 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'를 통해 청춘물을, '완벽한 집'을 통해선 스릴러물을 선보였다. 그는 "제가 밝고 통통 튀는 캐릭터를 많이 해왔는데, 실제 모습도 그렇게 봐주시는 분들이 많더라. 그런 성격이 저한테 잘 어울리나 보다 했다"고 말했다.

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끝으로 본인이 생각한 '완벽한 집'에 대해선 "그때그때 제 생각이 바뀔 수도 있지만, 제 마음이 편하고 안정적인 집이 완벽한 집인 것 같다"고 소신을 밝혔다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com