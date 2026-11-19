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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 주목받은 이진우 씨의 충격적인 과거가 드러났다. 인공지능(AI) 부정행위 의혹으로 논란에 휩싸인 와중 고의 교통사고를 이용한 공갈 범죄로 실형을 선고받고 경찰관 폭행으로 벌금형까지 받은 전력이 있다는 보도가 나왔다.

19일 조선일보와 연합뉴스 등 매체가 확보한 판결문에 따르면 이 씨와 개명 전 이름 및 생년월일이 일치하는 인물은 과거 공갈과 공무집행방해 등으로 여러 차례 형사처벌을 받은 것으로 나타났다. 일각에서는 '전과 4범'이라는 사실까지 알려지며 파장이 커지고 있다.

범행 수법도 충격적이다. 해당 인물은 2021년 11월 인천 남동구의 한 도로에서 자전거를 타고 우회전하던 택시의 앞 범퍼를 일부러 들이받았다. 이후 택시기사에게 횡단보도 신호가 파란불일 때 우회전했다는 점을 문제 삼으며 합의금을 요구했고, 결국 현금 100만원을 받아낸 것으로 조사됐다.

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인천지법은 2022년 1월 이 같은 공갈 등의 혐의에 대해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

그러나 집행유예 판결을 받은 지 불과 두 달 만에 비슷한 범죄가 반복됐다.

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2022년 3월 경기 안양시의 한 횡단보도에서 우회전하는 차량을 자전거로 들이받은 뒤 운전자에게 합의금을 요구하는 수법으로 사흘 동안 피해자 5명에게서 총 242만원을 갈취한 것으로 나타났다.

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다른 운전자에게도 같은 수법을 시도했으나 상대방이 사고 경위를 수상하게 여기면서 미수에 그쳤다.

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결국 수원지법 안양지원은 2022년 9월 공갈 및 공갈미수 혐의로 징역 6개월의 실형을 선고했다. 재판부는 이미 유사한 범죄로 벌금형과 집행유예를 선고받았음에도 같은 범행을 반복했다는 점을 지적하며 죄질이 좋지 않다고 판단했다.

경찰관을 폭행한 사건도 확인됐다.

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판결문에 따르면 2024년 4월 서울 용산구의 한 도로에서는 신고를 받고 출동한 경찰관의 팔을 여러 차례 때리고 등을 도로 쪽으로 미는 등 폭행한 사건이 발생했다. 당시 피고인은 고려대 정치외교학과에 재학 중이었다.

서울서부지법은 같은 해 12월 공무집행방해 등의 혐의로 벌금 700만원을 선고했다. 재판부는 누범기간에 또다시 범행을 저질러 죄책이 무겁다고 지적했다.

판결문들이 잇따라 알려지면서 리트 만점으로 유명세를 얻은 이 씨의 과거 이력에도 관심이 집중되고 있다.

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앞서 JTBC는 이 씨와 구치소에서 같은 방을 사용했다고 주장하는 재소자 A씨의 증언을 보도했다. A씨는 이 씨가 사기로 돈을 모아 학습교재를 만드는 것이 목표라고 말했다고 주장했다. 실제 이 씨는 리트 만점 이력을 앞세워 자신의 공부법을 담은 자기계발서 '브레인악셀'을 출간해 판매해왔다.

한편 이 씨는 최근 AI 기기를 활용해 시험에서 부정행위를 저질렀다는 의혹을 받아 경찰에 고발된 상태다. 본인은 의혹을 부인하며 수능 국어 문제를 실시간으로 풀어 실력을 증명하겠다고 했지만 19일 오전 예정된 공개 검증에 끝내 나타나지 않았다. 휴대전화까지 꺼진 채 연락이 두절되면서 실종 신고가 접수됐고 경찰은 이 씨의 소재를 파악하기 위한 수색에 나선 상황이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com