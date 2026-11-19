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[스포츠조선 백지은 기자] 불륜 의혹을 부인한 래퍼 양홍원이 이번엔 도로교통법을 위반했을 수 있다는 의혹을 받았다.

양홍원은 19일 자신의 계정에 "양대표 출근하신다. 이 XXX들아"라며 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 양홍원은 자신의 포르쉐 차량을 운전하고 있는 모습이다. 그는 손가락에 링을 끼워 담배를 피우며 차량을 운전했다. 또 손가락 욕설 제스처를 취해 보이기도 했다.

하지만 도로교통법 제49조 제1항 제10호에 따르면 자동차 운전 중에는 휴대폰을 손에 들고 사용하거나 조작해서는 안된다. ㄸ도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)에 따라 모든 운전자는 타인에게 위험과 장해를 주는 방법으로 운전해서는 안된다.

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따라서 양홍원이 달리는 차 안에서 흡연을 한 사실 자체는 법적 처벌대상이 되지 않는다 하더라도, 한 손으로 담배를 쥐고 다른 손으로 촬영까지 병행했다면 도로교통법 위반에 해당할 수 있다.

아직 양홍원의 영상을 누가 찍은 것인지를 판단하기는 어렵다. 하지만 양홍원의 얼굴이 나오지 않고, 운전석에서 보이는 계기판이 정면에서 근접 촬영 됐다는 점에서 본인이 직접 촬영한 영상이 아니냐는 말이 나오고 있다.

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양홍원은 10월 18일 모델 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 2024년 법적 부부가 됐다. 그러나 결혼 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 갔다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹이 불거졌다. 소속사 측은 해당 여성과 모텔에 함께간 것은 사실이지만 부정행위는 없었다고 해명했다.

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그러나 양홍원과 원현주는 서로의 계정을 언팔로우하고, 결혼식 관련 사진도 모두 지웠다.

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이런 가운데 양홍원은 18일 신보 '에덴메이트+'를 발표, "가족 잃은 기분 아무도 모를 것"이라는 소감을 남겼다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com