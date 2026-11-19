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[스포츠조선 조민정 기자] 축구선수 출신 이동국의 딸 이재시가 '내 새끼의 연애3'에 새롭게 합류하면서 기존 러브라인에 변화가 감지됐다.

18일 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3' 2회에서는 이동국의 딸 이재시와 배우 최수린의 아들 이승훈이 새로운 입주자, 이른바 '메기'로 등장해 합숙 하우스에 긴장감을 불어넣었다.

이재시는 쌍둥이 동생 이재아의 새로운 도전을 응원하고 싶어 출연을 결심했다고 밝혔다. 두 사람은 다른 출연자들이 선입견 없이 자신들을 알아갈 수 있도록 당분간 쌍둥이 자매라는 사실을 숨기기로 했다.

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이재시에게는 남성 출연자 세 명과 동시에 대화를 나눌 기회가 주어졌다. 특히 최상문은 이재시에게 연이어 질문을 던지며 적극적으로 호감을 표현했다. 그는 첫인상을 묻는 질문에 "예뻐서 몸이 반응했습니다"라고 솔직하게 답해 눈길을 끌었다.

앞서 최상문과 쌍방 호감을 확인했던 임혜인에게는 예상치 못한 상황이었다. 이를 지켜보던 임혜인의 아버지 임혁필 역시 "혜인이랑 끝난 것 같다"며 당혹감을 감추지 못했다.

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반면 정민재는 새로운 입주자의 등장에도 이재아를 향한 마음을 유지했다. 그는 이재아와 아직 나누고 싶은 이야기가 많다며 변함없는 관심을 드러내 대조를 이뤘다.

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이재시와 함께 합류한 이승훈 역시 시선을 모았다. 배우 최수린의 아들인 이승훈은 키 185cm에 컴퓨터공학을 전공했으며, 작곡과 디제잉을 즐기는 것으로 소개됐다. 특히 '내 새끼의 연애' 시리즈에서 아들의 연애를 지켜보는 어머니가 출연한 것은 이번이 처음이다.

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새로운 입주자들의 등장으로 기존 관계에 변화가 시작된 가운데 이재시와 이승훈이 앞으로 어떤 러브라인을 만들어갈지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com