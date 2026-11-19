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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박지윤의 남성 지인 A씨가 전 남편 최동석이 제기한 상간자 위자료 청구 소송의 항소심 결과에 불복해 대법원의 최종 판단을 구할 전망이다.

19일 일간스포츠 보도에 따르면 A씨는 최근 선고된 상간자 위자료 소송 2심에서 최동석의 청구가 일부 인용된 판결을 받아들일 수 없다며 상고 절차를 준비 중인 것으로 알려졌다.

1심 재판 과정에서 부정행위로 인정되지 않았던 사안이 항소심에 이르러 뒤집힌 점을 도저히 수긍하기 어렵다는 입장이다.

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앞서 최동석은 지난 2022년 11월 박지윤과 A씨가 미국 여행 당시 같은 호텔에 투숙하며 잠옷 차림으로 함께 영화를 본 사실 등을 문제 삼아 위자료 청구 소송을 제기했다.

1심 재판부는 이를 혼인 관계의 정조 의무를 저버린 부정행위로 볼 수 없다고 판단했으나, 항소심 재판부가 일부 행위를 부정행위로 인정하면서 판결이 180도 뒤집혔다.

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현재 미국에 체류 중인 A씨와 최동석 모두 항소심 선고 공판에는 직접 출석하지 않은 것으로 전해졌다.

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항소심 결과를 둘러싼 파장이 커지자 박지윤도 이날 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올리며 정면 반박에 나섰다.

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박지윤은 1심 당시 자신에 대한 소송이 각하되고 A씨를 향한 청구 역시 기각됐기에 항소할 필요가 없었다고 배경을 설명했다.

특히 박지윤은 A씨가 동성 연인과 함께 교제·생활하고 있다는 사실을 밝히며, 최동석 측이 이들의 성적 지향을 대외적으로 드러내기 어려운 사정을 역이용해 무리한 소송을 걸었다고 주장했다.

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이어 동성 커플과 어울려 여행하거나 자택을 찾아 영화를 시청한 일상을 부정행위로 규정한 항소심 판결에는 성소수자를 향한 편견이 개입됐다는 취지로 날을 세웠다.

논란이 된 미국 여행 의혹에 대해서도 선을 그었다. 박지윤은 다른 여성 지인들과 일정을 소화하던 중 경유지에서 A씨와 그의 동성 연인을 잠시 만났을 뿐이라며 불륜 의혹을 전면 부인했다.

이와 함께 박지윤은 현재 별도로 진행 중인 이혼 소송 내막까지 일부 공개했다. 그는 이혼 소송 1심에서 자신이 최동석에게 15억 원이 넘는 재산분할금을 지급하라는 판결을 받았으나, 자녀들의 교육 여건 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기했다고 밝혔다.

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더불어 이 과정에서 최동석이 딸에게 6,000만 원을 건네겠다고 제안하며 자신에게 항소를 포기하도록 설득해 달라고 요청했다고 폭로했다.

박지윤은 이로 인해 딸이 큰 상처를 입고 두 달 가까이 최동석과의 면접교섭을 거부하고 있다고 덧붙였다.

A씨가 대법원 상고 수순에 돌입하면서 진흙탕 공방으로 번진 양측의 법적 다툼은 결국 최고법원의 판단까지 이어지게 됐다.

narusi@sportschosun.com