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[스포츠조선 백지은 기자] 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 한창이다.

각자의 꿈과 미래를 위해 수험생들이 마지막 불꽃을 불태우는 사이, 아이돌 가수들도 떨리는 마음으로 하나둘 수험장에 입실했다. 아이딧 백준혁과 정세민, 에스플릿 경욱, 더윈드 안찬원과 장현준, 아이덴티티 최경빈은 바쁜 스케줄 속에서도 수능에 응시했다.

수능을 보지 않는 아이돌도 있다. 이즈나 정세비는 수시 전형을 통해 서울예술대학교에 합격, 수능을 치르지 않는다.

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대학 입시보다 본업인 무대와 앨범 활동에 집중하고자 결단을 내린 아이돌도 많다. 코르티스 마틴과 주훈, 리센느 메이와 제나, 하츠투하츠 주은과 에이나, 베이비몬스터 로라, 롱샷 우진, A2O 라이트 영, A2O 소울 서하, 트리플에스 곽연지, 앳하트 서현, 클로즈유어아이즈 서경배, 언차일드 이본 등이 모두 수능을 치르지 않기로 했다.

이전에는 아이돌 멤버들도 대학 입시를 중시하는 분위기가 강했지만, 최근에는 그 인식이 바뀌고 있다. K팝의 글로벌화로 월드 투어나 팬 투어를 비롯한 해외 일정을 소화해야 하는 케이스가 많은 만큼, 스케줄과 대학 생활을 병행하기는 어렵다고 판단해 각자의 가치관에 따라 활동 계획을 결정하는 것이다.

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한편 이번 수능은 지난해보다 엄격한 관리 속에 치러진다. 최근 국가자격시험에서 초소형 카메라와 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위가 잇따라 적발되면서 교육부는 첨단 장비를 활용한 부정행위를 차단하기 위해 전국 시험장에 스마트 안경 판별 전담인력을 배치하기로 했다. 경찰청은 19일 오전 6시부터 별도 명령이 있을 때까지 전국에 경계 강화를 발령한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com