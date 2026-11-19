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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김구라가 강남에 집을 사지 않은 이유를 밝혔다. 꾸준한 수입을 이어갈 수 있을지에 대한 불안감 때문에 강남 부동산 매수를 포기했다는 설명이다.

18일 김구라의 유튜브 채널 '그리구라'에는 '그때 샀으면 지금 얼마야?! 부동산 따따상만 골라서 놓친 남자, 전민기!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김구라는 부동산에 대한 이야기가 나오자 "나도 강남에 가지 않은 여러 가지 이유가 있다. 여러 이유 중 하나는 '내가 과연 이 돈을 계속 벌 수 있을까'하는 의구심이 들어서였다"라며 강남에 집을 사지 못한 이유를 밝혔다.

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이어 "연예인들은 그렇다. 원래부터 집이 부유한 사람이면 상관없다. 근데 '내가 계속 돈을 벌어서 이걸 감당할 수 있을까'하는 의구심이 들었다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

최근 김구라 아들 그리는 김구라의 자산에 대해 "50억~100억 원 구간이거나 100억~300억 원 구간이지 않을까 싶다"라고 밝혀 화제를 모았다. 이후 김구라는 이에 대해 "우리 동현이는 내가 돈이 얼마나 있는지 모른다. 내 출연료도 모른다"라며 정확한 재산 규모에 대해서는 말을 아꼈다.

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한편 김구라는 1997년 결혼해 그리를 얻었지만 2015년 이혼했다. 이후 2020년 12세 연하와 재혼했으며 늦둥이 딸을 품에 안았다. 현재 일산 식사동에 거주 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com