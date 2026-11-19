4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. 배우 강미나가 시구를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.04/

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 황재균 해설위원이 삼성 코치진과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김영록 기자] "야구하실 때 제가 시구도 하러갔는데(강미나)." "그때 시구하시는 거 봤죠(황재균)."

야구선수 출신 방송인 황재균과 걸그룹 출신 배우 강미나가 뜻밖의 인연을 공개했다.

황재균은 최근 MBC '디스이즈 현무로드'에 출연, 전현무 이준 강미나가 함께 떠난 일본 여행에 합류했다.

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세 사람과 만난 황재균은 "어제 현무 형한테서 전화를 받고 급하게 새벽 비행기를 탔다"며 남다른 의리를 뽐냈다.

이에 강미나도 반갑게 인사를 건네며 먼저 아는척에 나섰다. 강미나는 Mnet '프로듀스101' 프로젝트 걸그룹 아이오아이, 걸그룹 구구단을 거쳐 현재는 배우전문 기획사 스토리제이컴퍼니 소속의 배우로 활동중이다.

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강미나는 "(황재균이)야구선수 하실 때 시구도 하러 갔다"며 아는척에 나섰고, 황재균도 "그때 시구하시는 거 봤다"며 미소로 화답했다.

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1987년생으로 올해 39세인 황재균은 지난 2022년 12월 걸그룹 티아라 출신 배우 지연과 결혼해 화제를 모았으나, 거듭된 불화설 끝에 2024년 11월 이혼 조정을 마무리하며 각자의 길을 걷게 됐다. 강미나와 지연 사이에 직접적인 접점은 없지만, 두 사람 모두 정상급 걸그룹 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 안착했다는 공통점이 있다.

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한편 2025시즌을 끝으로 현역 유니폼을 벗은 황재균은 지난 9월 열린 은퇴식에서 특별 엔트리로 1군에 등록, 한 타석과 짧은 수비를 소화하며 홈팬들에게 마지막 인사를 전했다. 은퇴 후 야구 해설위원으로 활약 중인 그는 SM C&C와 전속계약을 맺고 본격적인 방송인으로의 행보도 이어가고 있다.

황재균과 강미나의 유쾌한 일본 여행기는 오는 22일 밤 10시 30분 방송되는 '디스이즈 현무로드'에서 확인할 수 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com