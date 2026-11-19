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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 공개 열애 중인 한의사 남자친구 김형배와 유럽 여행길에 오르며 재혼 가능성을 향한 기대감을 높였다.

지난 18일 아옳이는 자신의 SNS에 "여러분 저 어디 갈까요?"라는 글과 함께 인천국제공항에서 비행기에 탑승하는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

이번 여행의 동행자는 연인 김형배였다. 아옳이는 "진짜 잘 맞는지 보려면 유럽 여행을 가봐야 한다는 이야기가 있다"며 의미심장한 멘트에 이어 비행기 비즈니스석에 앉은 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

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두 사람의 진지한 만남과 재혼 가능성은 최근 공개된 영상에서도 엿보였다. 지난 9월 김형배는 아옳이의 유튜브 채널에 출연해 '여자친구의 이혼 경험'이 연애에 걸림돌이 됐느냐는 질문에 "사실 이혼녀를 만날 거라는 생각을 한 번도 해본 적이 없다. 싫고 좋다가 아니라 생각 자체를 한 적이 없었는데, 생각을 해야 하는 상황이 됐다"고 솔직하게 답했다.

당시 그는 부모님 반응에 대해 "기사로 접하면 놀라실 수 있어 먼저 인사를 드렸는데 굉장히 좋아하셨다. 엄마는 '내가 본 여자 중에 제일 예쁘다'라고 하셨다"고 전했고, 아옳이 역시 "'예쁘다'는 말을 20번 들은 것 같다"며 미소 지었다.

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또한 지난 16일 공개된 '숨 쉬듯 들어오는 결혼 플러팅, 커플 데이트 브이로그' 영상에서는 결혼에 대한 구체적인 속내도 오갔다. 아옳이가 "우리 처음으로 가을을 같이 보내는 거 아니냐"고 묻자, 김형배는 "조금만 있으면 사계절을 다 봤다. 이제 결혼해도 되겠다"며 직진 프러포즈급 멘트를 날렸다.

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이어 "사계절 다 보고 결혼하라는 소리가 있지 않나. 저 이제 결혼해도 되냐. 한 명이라도 반대하면 안 하겠다. 반대할 분은 성함이랑 전화번호를 남겨라. 내가 설득하겠다"고 너스레를 떨어 아옳이를 웃음 짓게 했다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 최근 다이어트 목적으로 한의사 김형배의 한의원을 찾았다가 연인으로 발전해 공개 열애를 이어가고 있다.