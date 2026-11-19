Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 복분자주를 먹고 5~7kg까지 쪘다고 밝혔다.

20일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 21회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구'로 출격한 애프터스쿨 이주연-레이나와 함께 충남 보령의 제철 맛집을 발굴하는 하루가 펼쳐진다.

이날 네 사람은 '밴댕이 조림'으로 유명한 식당을 찾는다. 조림이 알맞게 익어갈 무렵, 사장님은 테이블로 다가와 밴댕이 가시를 순식간에 발라내는 신공을 선보여 모두를 놀라게 한다. 이후 사장님은 밴댕이 조림을 제대로 먹는 법까지 알려주고, 네 사람은 본격 먹방에 돌입한다.

Advertisement

이때 이주연은 작은 체구와 달리 남다른 먹성을 과시한다. 전현무는 이주연에게 "원래는 소식가였다던데 언제 이렇게 됐냐?"고 묻고, 이주연은 "술을 마시기 시작하면서 식성도 늘었다"고 솔직하게 답해 현장을 초토화시킨다. 그러자 전현무는 "실제로 주연이가 복분자주를 좋아해서 복분자를 1kg은 먹은 것 같다"고 돌발 폭로하는데, 이주연은 "복분자주 먹고 5~7kg 정도는 쪘다"고 쿨하게 인정해 웃음을 더한다. 실제 영상 속 이주연의 얼굴은 볼살이 통통하게 올라 눈길을 끌었다.

밴댕이 조림을 싹 비운 네 사람은 다음 맛집을 찾아 이동한다. 차 안에서 전현무는 애프터스쿨의 유닛 그룹 '오렌지 캬라멜'(나나, 리지, 레이나)에 대해 묻는다. 이에 레이나는 "데뷔곡 '까탈레나'는 우리가 지은 신조어"라며 "그때 (연습하느라) 춤을 몇 백 번 췄다"고 떠올린다. 전현무는 "그 정도 열정이면 다시 활동해야 하는 거 아니냐?"며 "주연이랑 '효리수'처럼 하나 만들어라"고 제안한다. 그러자 곽튜브는 "'복분자 캬라멜' 어떠냐?"는 아이디어를 내 모두를 폭소케 한다. 여기에 레이나는 애프터스쿨의 독보적인 퍼포먼스로 꼽히는 '뱅(Bang!)'의 북 퍼포먼스에 대해 "8개월간 산에 가서 연습했다"고 비화를 들려줘 놀라움을 더한다.

Advertisement

잠시 후 대천항 수산시장에 도착한 네 사람은 상인들의 뜨거운 환대를 받는다. 이를 본 레이나는 "여기서 현무 오빠 인기 스타네"라며 '리스펙'을 보내고, 전현무는 어깨를 으쓱한다. 드디어 네 사람은 가을 바다의 '제철 삼총사'인 수꽃게, 대하, 전어를 직접 구매하며 역대급 수산물 먹방을 예고한다.

Advertisement

과연 네 사람이 직접 고른 제철 수산물로 어떤 한 상이 완성될지, 이들의 유쾌한 보령 먹트립 현장은 20일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 21회에서 만날 수 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com