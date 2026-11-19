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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 백지연이 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨의 출연 영상을 공개 하루 만에 비공개로 전환했다. 이 씨가 인공지능(AI) 부정행위 의혹에 휩싸인 데 이어 심정지 상태로 발견된 가운데 유튜버 미미미누도 관련 영상을 내렸다.

백지연은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 '지금 백지연'을 통해 이 씨와 진행한 인터뷰 영상을 공개했다.

해당 영상에서 이 씨는 리트 만점 비결과 자신만의 공부법, 서울대학교 치의학과에 진학하기까지의 과정 등을 소개했다. 그러나 공개 직후 이 씨를 둘러싼 논란이 확산했고, 하루 만인 19일 해당 영상은 비공개로 전환됐다.

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현재 백지연의 유튜브 채널에서는 이 씨가 출연한 영상을 확인할 수 없는 상태다. 다만 백지연 측은 비공개 전환과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

이 씨를 일찌감치 출연시켰던 인기 교육 유튜버 미미미누 역시 같은 날 영상을 비공개로 돌렸다.

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미미미누는 유튜브 커뮤니티를 통해 "이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드린다"며 "영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단했다"고 설명했다.

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앞서 이 씨는 AI를 활용한 리트 부정행위 의혹을 해소하기 위해 19일 오전 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀겠다고 예고했으나, 당일 검증 장소에 나타나지 않았다.

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이후 연락이 두절된 이 씨는 이날 오후 서울 강동구 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 경찰에 발견됐다. 이 씨의 정확한 상태와 발견 경위는 추가 확인이 필요한 상황이다.

한편 이 씨의 과거 공갈 및 공무집행방해 등 형사처벌 전력에 관한 보도도 나온 가운데 AI 부정행위 의혹에 대해서는 아직 수사 결과가 나오지 않았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com