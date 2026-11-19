이미지 출처=한예슬 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 한예슬이 잘록한 허리 라인이 돋보이는 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

한예슬은 19일 자신의 인스타그램 스토리에 남편 류성재와 함께 찍은 사진을 올렸다. 사진 속 한예슬은 날씬한 몸매와 가녀린 허리 라인을 드러내며 변함없는 몸매를 과시했다. 특히 남편과 나란히 선 모습에서도 군살 없이 슬림한 실루엣이 돋보였다.

앞서 한예슬은 지난 9월 SNS에 '육아 첫날 비로소 보이는 것들'이라는 제목의 웹툰을 공유한 뒤 임신설에 휩싸였다. 결혼 후 2세 소식을 기다리는 팬들의 관심이 쏠렸지만, 당시 소속사 측은 "임신설은 절대 사실이 아니다"라며 선을 그었다.

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이후 10월에는 이탈리아 포르토피노에서 촬영한 근황 사진을 공개했는데, 몸에 밀착되는 드레스를 입고 카디건으로 배 부분을 가린 모습이 포착되면서 임신설이 다시 거론되기도 했다.

하지만 이번에 허리 라인이 드러나는 사진으로 근황을 전하면서, 논란을 일축했다.

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한편 1981년생인 한예슬은 2024년 5월 10세 연하의 연극배우 출신 류성재와 결혼했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com