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[스포츠조선 김수현기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 화제를 모았던 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 가운데 유튜버 미미미누 측이 출연 영상을 전격 비공개 처리했다.

19일 유튜버 미미미누(본명 김민우) 측은 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드린다"며 공식 입장을 밝혔다.

이어 "최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했다"고 설명했다.

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그러면서 "그러나 이진우 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단했다"고 비공개 전환 배경을 전했다.

또한 "시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 되어 매우 마음이 무겁고, 앞으로 더 좋은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 노력하겠다"며 고개를 숙였다.

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앞서 이 씨는 2026학년도 대학수학능력시험에서 단 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학하고, 올해 법학적성시험에서도 전 영역 만점을 기록하며 큰 주목을 받았다. 그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 시험 중 인공지능(AI)과 전자기기를 사용한 부정행위를 자수한 뒤 이 씨를 향한 부정행위 의혹이 불거졌다.

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이 씨는 의혹을 부인하며 19일 오전 수능 국어 문제를 실시간으로 풀어 실력을 증명하겠다고 예고했으나, 끝내 공개 검증 현장에 모습을 드러내지 않았다. 이후 같은 날 오전 이 씨의 신변 안전을 우려한 신고를 접수한 경찰이 수색에 나섰고, 오후 1시경 서울 지하철 천호역 인근의 한 모텔에서 심정지 상태의 이 씨를 발견했다.

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이하 미미미누 유튜브 채널 커뮤니티 게시글 전문

안녕하세요 미미미누(김민우)입니다.

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이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드립니다.

최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했습니다.

그러나 이진우 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단하였습니다.

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시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 되어 매우 마음이 무겁고, 앞으로 더 좋은 콘텐츠 제작할 수 있도록 노력하겠습니다.

늘 감사드립니다.

김민우 올림.