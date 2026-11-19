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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 트와이스의 일본인 멤버 사나가 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물의 협찬 표기 방식을 두고 현지에서 구설에 휘말렸다.

사나는 지난 17일 개인 계정에 특정 뷰티 브랜드 화장품을 손에 든 채 촬영한 사진을 공개했다.

겉보기에는 일상적인 근황 사진과 다를 바 없었으나, 게시물 하단에 삽입된 광고 표기 방식이 뒤늦게 도마 위에 올랐다.

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당시 사나는 브랜드 계정 태그와 함께 협찬 광고임을 알리는 '#PR' 해시태그를 덧붙였다.

그러나 어두운 검은색 배경 위에 동일한 검은색 계통의 글씨체로 문구를 배치하면서 육안으로는 거의 식별이 불가능한 상태였다.

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스마트폰 화면 밝기를 최고치로 끌어올리거나 이미지를 크게 확대해야만 겨우 문구를 확인할 수 있어, 홍보성 게시물임을 사실상 가린 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

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해당 사실이 알려지자 일본 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 갑론을박이 벌어졌다.

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일부 누리꾼은 "소비자를 기만하는 행위", "협찬 광고라면 누구나 알아볼 수 있게 명확히 적어야 한다", "일부러 보이지 않게 숨긴 것 아니냐"며 비판의 목소리를 높였다.

반면 일각에서는 "단순 실수일 가능성이 크다", "고의적인 은폐로 보기는 어렵다", "광고주 측 가이드에 따랐을 수도 있다"며 옹호하는 반응을 보였다. 사나가 평소에도 배경 톤과 비슷한 색상의 폰트를 자주 활용해 왔다는 점 역시 옹호론의 근거로 언급됐다.

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이번 사안이 현지에서 민감하게 받아들여지는 배경에는 일본의 엄격한 광고 규제가 있다. 일본 소비자청은 지난 2023년 개정 경품표시법을 시행하며 광고 사실을 교묘하게 숨기는 이른바 '스텔스 마케팅(뒷광고)' 단속을 대폭 강화했다.

법 시행 이후 홍보 문구를 식별하기 어렵게 표기한 기업과 인플루언서에게 시정 권고나 행정처분이 내려진 사례가 이어지면서 현지 여론 역시 한층 엄격해진 분위기다.

다만 사나의 게시물이 실제 법적 제재 대상에 해당하는지는 구체적인 검토가 필요할 것으로 보인다.

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narusi@sportschosun.com