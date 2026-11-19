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[스포츠조선 조민정 기자] '리트 만점자' 이진우(32) 씨가 심정지 상태로 발견된 가운데 현장에서 유서로 추정되는 메모가 발견됐다는 소식이 전해졌다.

19일 연합뉴스TV에 따르면 이 씨가 이날 오후 심정지 상태로 발견된 서울 강동구 천호역 인근 모텔에서 그가 작성한 것으로 추정되는 짧은 메모가 나왔다.

해당 메모에는 몸과 마음이 지쳤다는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 다만 최근 불거진 인공지능(AI) 시험 부정행위 의혹을 인정하거나 관련 내용을 해명·사과하는 문구는 없었던 것으로 전해졌다.

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앞서 이 씨는 올해 법학적성시험(LEET·리트) 전 영역 만점을 기록하며 화제를 모았지만, 최근 AI 기기를 활용한 부정행위 의혹에 휩싸였다. 이 씨는 의혹을 부인하며 19일 오전 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀어 자신의 실력을 증명하겠다고 예고했다.

그러나 약속된 시간에 검증 장소에 나타나지 않았고 휴대전화까지 꺼진 채 연락이 두절됐다. 결국 공개 검증은 무산됐고 신변 안전을 우려한 신고를 받고 수색에 나선 경찰이 이날 오후 1시께 이 씨를 심정지 상태로 발견했다.

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이 씨의 발견 소식이 전해진 이후 방송인 백지연과 유튜버 미미미누는 각자의 채널에서 이 씨가 출연한 인터뷰 영상을 비공개로 전환했다.

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한편 경찰은 이 씨의 사망이 최종 확인될 경우 감식 등을 통해 정확한 경위를 조사할 예정이라고 밝혔다. 메모의 작성 경위와 발견 당시 상황 등도 추가 확인이 필요한 상태다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com