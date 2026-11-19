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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 최동석이 전처 박지윤이 공개한 상간자 위자료 청구 소송 및 이혼 소송 관련 입장문에 대해 8장 분량의 장문 반박문을 올리며 전면전에 나섰다.

특히 최동석은 이혼 소송 도중 박지윤이 자신의 집 앞에 몰래카메라를 설치하고 지인을 동원해 허위 사실을 유포했다고 폭로해 파장이 일고 있다.

최동석은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 '박지윤 씨의 입장문에 대한 제 입장을 밝힙니다'라는 제목의 공식 입장문을 게재하고 박지윤의 주장을 조목조목 반박했다.

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먼저 최동석은 박지윤이 자신의 여성 지인을 상대로 제기했던 상간 소송이 이미 기각돼 확정된 사안이라고 짚으며 사생활 감시 의혹을 제기했다.

그는 "박지윤 씨는 2024년 이혼 소송이 진행되던 중에 제 집 앞에 몰래카메라를 달았다"며 "지인들이 집에 모인 것을 촬영하고 그것이 상간의 증거라며 소송을 제기했다"고 밝혔다.

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이어 "이미 사실상 남이 된 마당에 집 앞에 여러 차례 찾아와 촬영하고 몰래카메라까지 설치한 이유는 무엇인가"라고 반문하며, 광범위한 사실조회 신청에도 부정행위 증거가 없어 법원이 청구를 기각했다고 설명했다.

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'언론플레이' 의혹을 두고도 정면으로 맞섰다.

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최동석은 2024년 10월 부부간 사적 녹취와 메시지가 언론에 공개된 배후에 박지윤의 지인이 있었다며 "당시 박지윤 씨의 지인이 한 매체에 이혼 과정에 관한 내용을 제보했고, 인터넷 카페에 저에 대한 상간과 허위 사실 등을 유포했다"고 주장했다.

아울러 "뒤에서 숨어 지인을 동원하고 허위 사실을 유포한 사람이 누구인가"라며 "그 지인은 조사 과정에서 관련 혐의 대부분을 인정하고 반성한다며 선처를 호소해 현재 사건이 검찰에 송치됐다"고 폭로했다.

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상간 소송 항소심 판결에 대한 박지윤의 해명 역시 정면으로 반박했다.

최동석은 "지난 16일 항소심 재판부가 1심 판결을 뒤집고 박지윤 씨의 지인 A씨에게 위자료 3,000만 원을 지급할 것을 명했다"며 "재판부는 미국 여행에서의 부정행위가 혼인 관계 파탄의 한 원인이 되었다고 명확히 판단했다"고 강조했다.

특히 박지윤이 'A씨가 동성 연인과 생활 중이며 성소수자 편견이 반영됐다'고 반발한 데 대해서는 "판결문에는 배우자에게 알리지 않고 이성과 여행을 갔을 뿐만 아니라 같은 호텔 방에 머무르거나, 잠옷만 입은 상태로 스스로 포르노라고 평가하는 영화를 감상했고, 이를 숨기는 것이 배우자가 용납할 수 없는 행위임을 인지하고 저질렀다는 사실까지 전부 인정됐다"며 "법원은 A씨가 동성애자라는 주장 역시 부정행위를 부정할 근거로 받아들이지 않았다"고 반박했다.

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이와 함께 최동석은 딸을 회유해 항소 포기를 종용했다는 박지윤의 주장도 "실제 대화의 맥락을 왜곡한 일방적 주장"이라며 선을 그었다.

끝으로 그는 "앞으로도 사실과 증거에 근거해 대응하겠다"며 "박지윤 씨가 사실과 다른 주장을 계속할 경우 필요한 법적 조치도 검토하겠다"고 경고했다.

narusi@sportschosun.com