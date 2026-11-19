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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 스트레스성 폭식으로 살이 오른 근황을 전했다.

18일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '원조 신상녀 서인영에게 '한도없는 카드'를 주면 얼마나 쓸까? (충격대반전,청담명품거리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 제작진에게 한도 없는 카드를 받고 1400만원 상당의 코트와 300만원대 조명, 500만원대 반지 등을 구입했다. 여기에 식사 비용으로 47만원을 쓰는 등 총 2862만2000원을 지출했다.

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하지만 이후 서인영은 "왜 이렇게 죄책감이 들지? 다시 환불하고 기부하는 게 좋을 것 같다. (가게에 가서 환불을 하는 건) 민폐를 끼치는 거니까 그만큼을 기부하겠다"라며 3천만 원을 기부하고 싶다고 밝혔다.

서인영은 몇 년 전 뇌졸중으로 떠난 어머니를 언급하며 "병원에 가서 엄마를 받아달라며 무릎을 꿇은 적 있다. 근데 나가라고 해서 엄마는 호스피스에 있었다. 호스피스에는 죽어가는 사람밖에 없었다"라며 병원에 기부하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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일주일 후 서인영이 제작진을 만난 곳은 신촌 세브란스 병원이었다. 서인영은 PD를 보자마자 "(아빠한테) 너무 많이 혼났고 나 자신이 싫어 잠을 못잤다"라고 말했고 PD는 "살이 좀 찌신 것 같다"라고 반응해 웃음을 안겼다. 서인영은 폭소로 답을 대신했다. 서인영은 지난 8월 '워터밤' 무대를 앞두고 팔뚝 지방흡입을 받았으며, 체중을 14kg 감량했다고 밝힌 바 있다. 하지만 이날은 이전보다 살이 올라 눈길을 끌었다.

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서인영은 현재 자신의 통장을 관리 중인 아버지에게 상황을 알리며 3천만원을 달라고 했는데 혼만 났다면서 "돈을 달라고 했더니 주제를 알라며 난리가 났다. '그 돈을 쓰지 말고 기부를 했어야지 장난하냐'라고 하더라"라며 결국 코트는 환불을 받았다고 밝혔다.

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이어 "며칠을 혼났고 많이 먹어서 살이 쪘다"라며 2천만원을 기부하는 것으로 결정했다. 서인영은 "돈을 열심히 모아서 앞으로 좋은 일 많이 하겠다"라며 세브란스 병원 측에 2천만원을 전달했다.

한편 서인영은 오는 12월 6세 연상 사업가와 재혼한다.

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joyjoy90@sportschosun.com