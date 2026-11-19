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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨가 심정지 상태로 발견됐다. 현장에서 나온 유서 추정 메모에 인공지능(AI) 부정행위 의혹에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌다.

19일 연합뉴스TV에 따르면 이날 오후 이 씨가 심정지 상태로 발견된 서울 강동구 천호역 인근 모텔에서 그가 작성한 것으로 추정되는 메모가 발견됐다.

메모에는 몸과 마음이 지쳤다는 취지의 짧은 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 다만 최근 논란이 된 AI 시험 부정행위 의혹과 관련해 사실을 인정하거나 해명하는 내용은 없었다. 별도의 사과 문구도 담기지 않은 것으로 전해졌다.

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앞서 이 씨는 올해 리트에서 전 영역 만점을 기록하며 주목받았다. 그러나 최근 AI 기기를 활용한 시험 부정행위 의혹이 제기되면서 논란에 휩싸였고 경찰에 고발까지 당했다.

이 씨는 관련 의혹을 부인하며 자신의 실력을 직접 증명하겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 19일 오전 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과까지 공개하는 검증을 예고했다.

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하지만 정작 검증 당일 모습을 드러내지 않았다. 휴대전화 전원이 꺼진 채 연락마저 두절되면서 공개 검증은 결국 무산됐다.

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이후 신변 안전을 우려한 신고를 받고 수색에 나선 경찰은 이날 오후 1시께 서울 강동구의 한 모텔에서 이 씨를 심정지 상태로 발견했다.

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한편 경찰은 이 씨의 사망이 최종 확인될 경우 감식 등을 통해 정확한 경위를 조사할 방침이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com