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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨의 공개 검증 생중계에 한때 40만 명이 넘는 시청자가 몰린 가운데 검증을 주관한 학원 측이 방송 수익 전액을 기부하고 수험생들에게 사과하겠다는 뜻을 밝혔다.

19일 연합뉴스TV 보도에 따르면 이 씨의 수능 국어 실시간 공개 검증을 준비했던 IDA입시연구소는 이날 유튜브 생중계 관련 영상에서 발생한 수익을 전액 기부하기로 결정했다.

앞서 이 씨는 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹을 해소하기 위해 이날 오전 8시 서울 강남구의 한 스튜디오에서 수능 국어 문제를 실시간으로 풀겠다고 예고했다.

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그러나 정작 이 씨는 약속된 시간까지 모습을 드러내지 않았다. 휴대전화까지 꺼진 채 연락이 두절되면서 공개 검증은 결국 무산됐다.

이 씨의 행방에 관심이 집중되면서 학원 측 유튜브 생중계에는 한때 40만 명이 넘는 시청자가 몰렸다.

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IDA입시연구소는 "이날 유튜브 라이브 관련 영상 수익 전체를 업무협약 기관인 사단법인 한부모가정사랑회에 기부하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "상심이 클 수험생 여러분께 위로가 되도록 수익금을 뜻깊은 곳에 쓰자는 취지"라고 설명했다.

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연구소 측은 수능 당일 시험 외적인 문제로 소란을 더한 데 대해 수험생과 학부모에게 사과했다. 아울러 교육 당국에 AI를 활용한 시험 부정행위를 막기 위한 대책을 강화해 달라고 요청했다.

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이날 연구소 홈페이지는 접속자가 몰리면서 정상적인 이용이 어려운 상황까지 벌어졌다.

한편 공개 검증에 불참한 이 씨는 이날 오후 1시께 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 경찰에 발견됐다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com