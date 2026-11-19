이미지 출처=간미연 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 그룹 베이비복스 출신 가수 간미연이 인스타그램을 통해 팬들과 '무물타임(무엇이든 물어보세요)'을 진행하며 꾸밈없는 일상을 공개했다.

데뷔 시절부터 변함없는 동안 미모로 주목받아온 간미연은 피부 관리 비결부터 노안 고민, 머릿결 관리법까지 팬들의 질문에 솔직하게 답하며 친근한 매력을 드러냈다.

간미연은 피부가 좋은 비결을 묻는 질문에 "어플로 셀카를 찍습니다!"라고 답하고 사용하는 화장품도 구체적으로 공개했다. 머릿결이 좋아 보이는 이유에 대해서는 "관리 잘 못해요. 머리카락이 얇아서 좋아 보이는 것뿐"이라고 설명했다.

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특히 노안이 찾아왔다고 털어놓은 대목도 눈길을 끌었다. 그는 "며칠 전에 휴대폰 글자 크기 키워서 우울해"라며 나이가 들면서 달라진 신체 변화를 유쾌하게 인정했다.

이밖에도 팬들은 간미연의 키와 발 사이즈 등 사소한 신체 정보부터 외모 관리에 관한 다양한 질문을 건넸다. 간미연은 "키는 168.8㎝", "발 크기는 245㎜" 등 질문을 가리지 않고 답하며 털털한 모습을 보였다.

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한편 간미연은 최근 배우 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에 출연해 체중 증가 고민도 털어놓기도 했다. 지난 10월 23일 공개된 영상에서 간미연은 촬영을 앞두고 의상을 입어봤는데 최근 3㎏이 쪄 바지가 맞지 않았다고 밝혔다. 또한 예전처럼 살이 쉽게 빠지지 않는다며 "안 먹으면 되잖아"라는 주변의 말과 달리 음식이 앞에 있으면 참기 어렵다고 토로했다. 특히 남편 황바울이 늦게 귀가하면 밤 12시에도 함께 볶음밥을 먹는 일상을 공개하기도 했다.

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1997년 베이비복스로 데뷔한 간미연은 2019년 11월 9일 세 살 연하의 뮤지컬 배우 황바울과 결혼했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com