사진=이효리 SNS 영상 캡쳐

사진=이효리 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "어쩐지 두근거리는 내 모습이…"

가수 이효리가 화려한 풀메이크업 미모를 뽐냈다.

이효리는 18일 자신의 SNS에 "어쩐지 두근 거리는 내 모습"이란 글과 함께 사진과 영상을 올렸다.

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프로필 촬영에 나선 이효리의 모습이 담겼다. 평소 수수한 민낯이나 자연스러운 일상을 뽐내던 이효리의 '풀메이크업' 비주얼이다.

눈부시게 어깨라인을 드러낸 원피스 의상에 강렬한 메이크업까지 더해졌다. 이효리 특유의 압도적인 아우라가 돋보인다.

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절친 엄정화도 '불꽃' 이모티콘을 잇따라 쏟아내며 뜨겁게 환호했다.

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단순한 프로필 촬영이 아니다. 핑클 30주년 재결합 활동을 앞둔 촬영이다. 이효리는 SNS 스토리를 통해 핑클 완전체 프로필 사진들을 공개하며 팬들의 기대감을 더욱 높였다.

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이효리는 1998년 '블루레인'을 발표하며 걸그룹 핑클(이효리 이진 성유리 옥주현)로 데뷔했다. 이후 '내 남자친구에게', '영원한 사랑', '나우' 등을 잇따라 히트시키며 K팝을 대표하는 조상 걸그룹으로 자리매김했다.

핑클 멤버들은 흩어진 뒤에도 각자 자신만의 확고한 영역을 과시하며 오랜시간 사랑받았다. 옥주현은 뮤지컬로, 이진과 성유리는 배우로, 이효리는 솔로 가수와 예능인으로 뜨거운 사랑을 받았다.

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핑클은 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 약 23년만의 신곡 발표를 예고한 상황. 향후 2년간 음악, 공연, 다큐멘터리 방송, 예능, 전시 등 전방위 콘텐츠에 걸친 장기 프로젝트다. 팬들의 오랜 기다림이 마침내 빛볼날만을 남겨두고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com