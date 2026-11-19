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[스포츠조선 조민정 기자] '심정지 상태'로 발견돼 병원으로 이송된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨가 결국 사망 판정을 받았다. 피의자의 사망으로 'AI 부정행위' 의혹이 진실 규명 없이 '공소권 없음'으로 수사가 종결될 가능성이 높아진 가운데 그를 고발하고 집단소송을 제기했던 박은선 변호사가 입장을 밝혔다.

박 변호사는 먼저 "제발 극단적 선택만은 하지 말기를 바랐는데 현재의 상황이 저도 충격적" 충격적인 상황에 안타까움을 표하면서도 AI 부정행위 의혹에 대한 수사는 끝까지 진행돼야 한다고 강조했다.

19일 박은선 변호사는 법원 기자단에게 전달한 입장문을 통해 "자수를 하기를, 제발 극단적 선택만은 하지 말기를 바래왔는데 현재의 상황이 저도 충격적입니다"라고 밝혔다.

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박 변호사는 지난 18일 이 씨를 상대로 형사 고발과 집단 손해배상 소송을 제기한 인물이다.

그는 이 씨의 사망이 최종 확인될 경우 형사 사건이 공소권 없음으로 종결되는 것을 우려하며 "이 사건이 배정된 서울청 금수대에서 공소권 없음으로 단순 종결을 하지 않으시기를 바랍니다"라고 요청했다.

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이어 이번 사건의 핵심은 단순히 개인의 처벌에 있는 것이 아니라 AI를 이용한 시험 부정행위 수법을 규명하고 향후 시험의 공정성을 지키는 데 있다고 설명했다. 그러면서 "그 '수법'을 밝히는 것과 '공범'이 매우 중요합니다"라며 휴대전화와 노트북 등 관련 물품을 철저히 조사해 달라고 촉구했다. 수사가 단순 종결될 경우에는 성명불상 공범들을 대상으로 추가 고발장을 제출하겠다는 뜻도 밝혔다.

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집단소송 역시 원고들의 의사에 따라 이어갈 수 있다는 입장이다. 박 변호사는 이 씨의 저서 출판과 판매를 통한 부정수익 의혹을 제기하며 부당한 이익을 용납해서는 안 된다고 주장했다.

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아울러 AI 시대에 기존 시험과 평가 제도를 어떻게 운영할 것인지 사회적 논의가 필요하다고 강조했다.

한편 이 씨는 19일 오전 예정된 수능 국어 실시간 공개 검증에 불참한 뒤 연락이 두절됐다. 이후 이날 오후 서울 강동구 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐고 이후 사망 판정을 받았다. 경찰은 감식 등을 통해 정확한 경위를 조사할 방침이다.

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다음은 박은선 변호사 입장문 전문

안녕하세요 기자님들. 18일 오전 이진우 씨에 대한 고발과 집단소송을 제기한 박은선 변호사입니다.

자수를 하기를, 제발 극단적 선택만은 하지 말기를 바래왔는데 현재의 상황이 저도 충격적입니다. 그럼에도 몇 가지 입장을 알려드립니다.

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먼저 이 사건이 배정된 서울청 금수대에서 공소권 없음으로 단순 종결을 하지 않으시기를 바랍니다. 피의자가 사망하면 형사 사건은 공소권 없음으로 끝나는 것이 원칙입니다. 하지만 이진우 씨 사건이 중요한 것은 'AI를 통한 부정행위 수법'을 밝혀내 앞으로 시험들이 공정하게 유지될 수 있도록 하기 위함이었습니다. 따라서, 그 '수법'을 밝히는 것과 '공범'이 매우 중요합니다. 핸드폰, 노트북 등 망자의 유품들을 철저히 조사해야 합니다.수사기관이 단순 종결로 맺을 경우 성명불상의 공범들에 대한 고발장을 새로 제출하겠습니다. 금수대는 이 사건을 끝까지 진행해 주십시오.

집단소송의 경우엔, 각자의 손해를 만회하는 것도 중요하지만 이진우씨가 리트 만점의 부정행위를 한 목적 자체가 책을 출판하고 막대한 부정한 수익(현재 예상되는 것이 2,30억원 이상)을 얻는 것에 있었기 때문에 이를 용납하지 않는다는 목적도 있었습니다. 따라서, 당사자들이 원하는 경우 여러 수단을 동원해 집단소송을 이어가도록 하겠습니다. 국가가 회수할 수도 없는 상황이기 때문입니다.

한편, 이 사건과 별개로 또는 확장된 입장을 말씀드립니다. 저에게 이 사건이 중요한 것은, 시험의 형식적 공정성 때문만은 아니었습니다. 현재의 룰도 중요하므로 일단 그 형식적 공정을 훼손한 데 대한 책임을 묻고 이를 바로잡기 위한 노력을 해야 합니다. 그런데 거기서 한 걸음 더 나아가 오늘 수능이 끝나면, 이제 AI 시대에 어떻게 시험을 운용하고, 시험이나 공부에 대한 변화를 어떻게 모색해야 할지 대국민토론 수준의 공론장이 열려야 한다고 생각합니다. 주제 넘은 견해이지만 모두 함께 고민해주셨으면 합니다.

기자님들도 그러시겠지만 저도 상당한 충격 상태라 일단은 이 정도만 입장을 말씀드립니다. 감사합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com