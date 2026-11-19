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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 최동석이 전처 박지윤의 입장문에 대해 "법원이 인정한 사실을 외면한 주장"이라며 반박했다.

최동석은 19일 오후 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 박지윤이 최근 공개한 입장문에 대한 입장을 밝혔다.

그는 "3년이라는 시간 동안 법원이 심리해 인정한 사실들을 전부 외면하고 본인의 시각에서 작성한 주관적이고 왜곡된 주장"이라며 "법원이 받아들이지 않은 주장을 다시 하며 여론을 호도하고 있다"고 주장했다.

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최동석은 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간 소송과 관련해 항소심 판결을 언급했다.

그는 지난 16일 항소심 재판부가 1심을 뒤집고 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다며, 미국 여행 중 있었던 일이 혼인관계 파탄의 한 원인으로 인정됐다고 설명했다.

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박지윤 측이 A씨를 성적 지향이 다른 지인이라고 해명한 데 대해서는 "법원은 배우자에게 알리지 않고 이성과 같은 호텔방에 머무르는 등 정조의무에 충실하지 않은 행위를 부정행위로 인정했다"고 반박했다.

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A씨가 동성애자라는 주장도 법원이 배척했다는 게 최동석의 설명이다.

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언론플레이 의혹에 대해서도 최동석은 "2024년 10월 사적인 녹취와 메시지가 공개된 것은 박지윤 씨의 지인이 매체에 제보하고 인터넷 카페에 허위사실을 유포하면서 시작됐다"고 주장했다.

이어 해당 지인이 혐의 대부분을 인정해 사건이 검찰에 송치된 상태라고 덧붙였다. 자신은 아이들이 상처받을 것을 우려해 취재 과정에서 사적인 내용의 보도를 자제해 달라고 요청했다고 밝혔다.

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자신의 지인 여성을 둘러싼 상간 의혹에 대해서는 박지윤이 해당 여성을 상대로 제기한 소송이 증거 부족으로 기각됐고, 박지윤이 항소하지 않아 판결이 확정됐다고 주장했다.

딸과의 대화를 통해 어머니의 항소 포기를 종용했다는 주장에는 "대화의 맥락을 왜곡한 것"이라고 반박했다.

재산분할과 경제적 기여에 대해서는 현재 진행 중인 이혼 소송에서 판단받을 사안이라고 선을 그었다. 최동석은 "사건의 본질은 누가 더 자극적인 글을 쓰느냐가 아니라 무엇이 증거로 입증됐고 법원이 어떻게 판단했느냐"라며 사실과 다른 주장이 계속될 경우 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔다.

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narusi@sportschosun.com