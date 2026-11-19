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[스포츠조선 조민정 기자] ]법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨가 심정지 상태로 발견된 끝에 사망 판정을 받았다.

19일 이 씨는 이날 오후 서울 강동구 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견된 뒤 최종 사망 판정을 받았다.

앞서 경찰은 이날 오전 8시 42분께 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고를 접수하고 수색에 나섰다. 이후 오후 1시 12분께 숙박업소에서 이 씨를 발견했다.

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이 씨는 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹에 휩싸였다. 이에 이날 오전 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀어 자신의 실력을 입증하겠다고 예고했지만, 약속된 검증 장소에 나타나지 않았다.

휴대전화 전원이 꺼진 채 연락까지 두절되면서 공개 검증은 결국 무산됐다.

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이 씨가 사망 판정을 받으면서 그를 상대로 제기된 AI 부정행위 의혹 관련 형사 사건은 '공소권 없음'으로 종결되는 수순을 밟을 전망이다.

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경찰은 정확한 사망 경위를 확인할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com