사진=MBC 뉴스

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[스포츠조선 정유나 기자] 생성형 인공지능(AI) 부정행위 의혹에 휩싸인 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 사망했다. 이 씨가 이날 아침까지 머물렀던 숙소에서는 과거 수능 수험표가 찢어진 상태로 발견된 것으로 전해졌다.

19일 복수의 매체에 따르면, 서울 광진경찰서와 송파경찰서 등은 이날 이 씨가 오전 8시 2분께 광진구의 한 모텔을 나와 인근 지하철역 방향으로 이동한 것을 파악했다. 이후 경찰은 이 씨의 소재를 파악하기 위해 인근 산을 비롯해 광진구와 송파구 일대를 수색했다.

이 씨가 아침까지 묵었던 광진구의 한 모텔 객실에서는 2018학년도 수능 수험표가 찢어진 채 발견됐으며, 생활용품점에서 판매하는 다용도 로프의 빈 포장지도 함께 나온 것으로 알려졌다.

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이후 경찰은 이 씨가 택시를 타고 송파구로 이동한 정황을 확인했다. 그러나 휴대전화 사용 내역 등을 통해 강동구 천호동 일대 숙박업소에 머물렀던 사실을 파악하고 수색 장소를 옮겼다.

그리고 이 씨는 이날 오후 1시 12분께 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 경찰과 소방 당국에 심정지 상태로 발견됐다.

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이 씨는 당초 이날 오전 9시까지 서울 강남구의 한 스튜디오에 출석해 수능 국어 문제 풀이를 통한 공개 검증에 나설 예정이었다. 그러나 약속한 장소에 모습을 드러내지 않았다.

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검증을 주관하기로 한 입시학원 측은 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 연락을 받지 않고 있다"고 밝혔다. 이 씨는 MBC와의 마지막 인터뷰에서 공개 검증을 통해 실력을 증명하고 의혹을 해소하겠다고 밝힌 바 있다.

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이 씨는 2026학년도 대학수학능력시험에서 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학한 인물이다. 올해 법학적성시험에서도 전 영역 만점을 기록해 화제를 모았다. 그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 시험 도중 인공지능(AI)과 전자기기를 이용한 사실을 자수하면서 이 씨에게도 부정행위 의혹이 제기됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 "마들랜" (www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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jyn2011@sportschosun.com