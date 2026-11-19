※<정빛의 그저, 빛> K팝의 글로벌 위상이 빛나는 지금, 정빛 기자가 반드시 비추어 보아야 할 K팝 스타를 환하게 조명합니다.

NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림' 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] "꿈은 이루어진다."

그렇다면 꿈을 이룬 뒤엔 무엇을 해야 할까. 그룹 NCT 드림은 지난 10년간 이 질문에 답해 왔다. 꿈을 현실로 만들고, 그 현실을 발판 삼아 또 다른 꿈을 꾸는 방식으로.

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2016년 '추잉 검'을 씹으며 호버보드를 타던 앳된 소년들. 이들이 이제 수만 명을 모으는 '스타디움급 아티스트'가 됐다. 소년들의 꿈이 자라는 동안, 그들을 바라보는 세상도 넓어졌다.

NCT 드림의 지난 10년이 특별한 이유. 성장 과정 자체가 팀의 음악이 됐기 때문이다.

NCT 드림이 2016년 발표한 데뷔 싱글 '추잉 검'의 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

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출발은 청소년 연합팀이었다. 데뷔 당시 멤버들의 평균 나이는 만 15.6세. 대형 기획사 SM엔터테인먼트가 선보인 전원 미성년자 그룹이라는 점에서 출발부터 '부잣집 막내아들' 같은 이미지가 따라붙을 법했다.

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하지만 NCT 드림은 가장 자기들다운 정공법을 택했다. 센 콘셉트가 주류였던 가요계에 '추잉 검', '마지막 첫사랑', '위 영'으로 풋풋한 바람을 일으킨 것. 이후 '고', '위 고 업'으로 사춘기 특유의 패기를 드러냈고, '붐'과 '라이딩'으로 훌쩍 자랐다. '맛'으로 강렬한 자신감을 뿜더니, '헬로 퓨처'로는 희망을 노래했다.

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이들의 보폭은 갈수록 커졌다. '버퍼링', '비트박스'로 팀 컬러를 굳혔고, '캔디'로 대중성까지 꽉 잡았다. 'ISTJ', '스무디'로 변신을 꾀한 뒤, '백 투 더 퓨처', '비트 잇 업'으로 지나온 시간을 돌아보고 새로운 미래를 향한 포부를 전했다.

소년에서 어른이 되기까지, 자신들의 시간을 음악에 새겨온 것이다.

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NCT 드림이 2022년 12년 발매한 겨울 스페셜 앨범 '캔디'의 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

성과도 뒤따랐다. 2021년 정규 1집 '맛'으로 첫 밀리언셀러. 이때부터 기록 행진에 시동을 걸었다. 미니 6집 '비트 잇 업'까지 무려 10연속 밀리언셀러를 찍더니, 이번 정규 6집 '드림 애프터 드림'까지 밀리언셀러 반열에 올리며, 통산 11번째 기록을 세웠다.

사실 한 번의 폭발적인 흥행보다 어려운 것이 꾸준한 인기다. NCT 드림은 이를 숫자로 보여줬다.

탄탄한 팬덤에 대중성까지 더했다. 2022년 리메이크곡 '캔디'로 멜론 톱100 정상을 꿰찼다. 빅뱅, 방탄소년단에 이어 역대 보이그룹 세 번째 기록이다. 1996년 H.O.T.의 원곡에 NCT 드림만의 청량함을 입혀, 팬덤을 넘어 세대를 잇는 히트곡을 남겼다.

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특히 팬덤의 화력을 넘어 대중의 귀까지 사로잡았다는 점에서 더욱 의미 있는 성과다.

NCT 드림이 2019년 서울 장충체육관에서 첫 단독 콘서트를 열었다. 당시 모습. 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 드림이 2022년 잠실 종합종합운동장 올릭핌주경기장에서 단독 콘서트를 열었다. 당시 공연장 전경. 사진제공=SM엔터테인먼트

공영장 크기도 이들의 성장을 증명한다. 시작은 2019년 서울 장충체육관이었다. 그런데 불과 3년 만인 2022년, 두 번째 단독 콘서트로 잠실 올림픽주경기장에 입성했다. 5배 이상 커진 공연 규모. 작은 체육관에서 시작한 함성이 어느덧 탁 트인 하늘 아래 스타디움으로 번진 것이다.

여기에 고척스카이돔에서는 통산 12회 공연을 열고, '고척돔 최다 공연 아티스트'라는 타이틀까지 거머쥐었다. 한 번 채우기도 힘든 대형 공연장을 꾸준히 채워, 탄탄한 티켓 파워를 입증한 셈이다.

무대는 국경을 넘어 더 커졌다. 일본 주요 돔 공연장을 누비더니, 홍콩의 약 5만 석 규모 카이탁 스타디움과 태국 라자망갈라 국립경기장, 나아가 약 8만2000석 규모의 인도네시아 자카르타 인터내셔널 스타디움까지 발길을 넓혔다.

물론 경기장 수용 인원이 곧 실제 관객 수를 뜻하는 것은 아니다. 하지만 NCT 드림의 무대가 넓어졌다는 사실은 분명하다.

그런데 정작 멤버들이 꼽은 변화는 의외로 소박했다. 2022년 9월 잠실 주경기장 콘서트를 앞두고 천러는 데뷔 때와 달라진 점을 묻자 "변한 것은 나이나 수염이나 몸의 그런 변화 정도다. 마인드는 엄청 열정적이다"고 답했다. 수염이 날 만큼 자랐지만, 무대를 향한 마음만큼은 그대로라는 얘기다.

호버보드를 타던 앳된 소년들에게 수염이 나기까지. 우리는 그들이 자라는 모습을 노래와 무대 위에서 지켜봤다. 데뷔부터 어른이 되기까지의 시간이 고스란히 남아 있는 셈이다.

NCT 드림. 사진제공=SM엔터테인먼트

실제로 노래도 세월을 따라 의미가 깊어졌다. 지난 14일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서 다시 부른 2019년 곡 '붐'이 그랬다.

"난 너의 꿈이자/ 꿈에 닿는 통로가 돼/ 너의 꿈을/ 손에 쥐여줄 수 있어."

7년 전 패기롭게 부르던 노랫말. 이제는 집처럼 익숙해진 고척스카이돔에서 다시 꺼내 든 이 가사가 유독 뭉클한 이유다. 한때는 당찬 포부였던 말이, 어느덧 자신들이 걸어온 길을 설명하고 있으니. 꿈을 노래하던 소년들은 이제 정말 누군가의 꿈이 됐다.

그렇다고 지난 시간에 머물 생각은 없다. 데뷔 10주년 정규 6집 '드림 애프터 드림'이 이를 말해준다. 제목부터 '꿈 다음의 꿈'. 지난 10년의 성취를 마침표가 아닌 새로운 출발점으로 삼겠다는 의미다.

타이틀곡 '부기 우기' 역시 함께 걸어온 시간을 자축하고, 다가올 미래를 설레는 마음으로 반긴다. 벅스 실시간 차트와 텐센트뮤직 K팝 차트 1위에 오르며 여전한 음원 파워도 입증했다.

이제 다음 꿈은 미국 코첼라다. 오는 2027년 4월, 미국 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 처음 출격한다.

무엇보다 팬덤만 모이는 단독 콘서트와는 다르다는 점이 상징적이다. 전 세계 음악 팬들이 모이는 페스티벌 무대는 NCT 드림에게 또 다른 도약대가 될 것으로 보인다.

NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림' 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

어느덧 소년들은 어른이 됐고, 무대는 세계의 스타디움으로 넓어졌다. 그럼에도 이름은 여전히 '드림'이다.

꿈을 이뤘다고 꿈이 끝나는 것은 아니니까. 그리고 자신들의 꿈을 이루면서, 누군가에게는 꿈이 되어준 이름이기도 하니까.

이제 그 이름으로 또 다른 꿈을 꿀 차례다. NCT 드림의 '드림 애프터 드림'은 이제부터 시작이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com