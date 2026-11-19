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[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 남동생을 떠나보낸 뒤 겪은 변화에 대해 밝혔다.

19일 'CTS기독교TV' 유튜브 채널에는 남보라 편 '원더풀 우먼' 영상이 공개됐다.

이날 남보라는 "배우로 성공했고 이후 큰 시련을 겪었다"라는 이야기가 나오자, "대학교에 입학한 후 친구들과 다른 (연예인의) 삶을 살고 있다는 생각에 보상심리가 생겼다. 그래서 20대 중, 후반에 신나게 놀았다"라고 말했다.

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이어 "'난 열심히 살았으니까 이렇게 놀아도 괜찮다'라고 생각을 했다. 음주 가무도 즐기고 난리도 아니었다. 근데 제 모습을 정리할 수 있는 시간이 생겼다. 가족의 아픔을 겪으며 너무 큰 시련이 오면서 삶이 정리가 됐다"라고 말했다. 남보라는 지난 2015년 남동생을 떠나보냈다. 당시 동생이 집에 돌아오지 않아 실종신고를 했고 이후 갑작스레 이별을 맞이한 것. 남보라는 과거 '키즐 kizzle' 유튜브 채널에 출연해 "(남동생의) 핸드폰 위치 추적을 했는데 너무 느낌이 싸했다. 아니겠지 아니겠지 했는데 결국 그게 맞았다. 처음에 좀 받아들이기 힘들었던 것 같다"라며 눈물을 쏟은 바 있다.

남보라는 "아픔이 너무 커 어떻게 살아가야 할지 모르겠더라"며 당시 힘겨웠던 심경을 털어놨다. 이어 종교에 의지하며 아픔을 치유할 수 있었다며 "이제 내 멋대로 살지 말아야겠다고 생각했다"라고 밝혔다.

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한편 남보라는 KBS '인간극장', MBC '천사들의 합창' 등에 출연, '13남매 장녀'로 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 활동했으며 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며 최근 아들을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com