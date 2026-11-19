영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김명민과 박유림이 이신영의 등신대와 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박훈정표 핏빛 누아르가 다시 한번 관객을 찾는다.

19일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작) 언론 배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 사부를 따라 스스로 정글에 들어온 죠죠 역의 박유림, 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 사부 역의 김명민, 그리고 박훈정 감독이 참석했다. '슬픈 열대'에서 어린 시절 정글에 버려진 주인공 루 역의 이신영은 군 복무 중으로 시사회에 불참했다.

'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 2013년 '신세계', 2018년 '마녀', 2021년 '낙원의 밤' 등을 통해 자신 만의 누아르 스타일을 완성한 박훈정 감독이 2023년 공개한 '귀공자' 이후 3년 만에 꺼낸 신작으로 많은 관심을 받았다.

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영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 박유림이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

이날 박유림은 전 대사를 일본어로 소화한 것에 대해 "처음 무언가를 배울 때 시간이 필요하다. 일본어 선생님과 죠죠에 대해 이야기를 많이 나눴다. 선생님에게 달라 붙어서 일본어를 배우고 익혔다. 죠죠가 사용할 만한 톤을 찾아가면서 지금의 죠죠를 만들었다"고 밝혔다.

그는 "시나리오를 읽고 나에게 이런 캐릭터를 생각해 줬다는 부분에서 감사하다. 나는 항상 새로운 무언가를 경험하고 싶은 사람이다. 이 작품을 통해 내가 좋아하던 누아르 장르를 도전할 수 있었고 액션도 소화할 수 있었다. 정말 영광이었다"며 "특별히 여성 캐릭터라고 접근하지 않았다. 다만 '슬픈 열대' 속 특별한 킬러 역할이라고 여겼다. 박훈정 감독이 생각하는 이미지가 확고하다고 생각했다. 그게 내게도 정말 중요했다. 현장에서도 '죠죠는 어떤 하루를 보냈을까?' 생각하기도 했다. 죠죠는 총을 사용하는데 생각보다 무겁더라. 그래서 총 잡는 자세도 열심히 연습했다"고 소회를 전했다.

영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김명민이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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김명민은 액션 연기를 소화한 것에 "늦게 합류해서 부담이 됐다. 영어 대사도 있고 액션도 많아서 걱정했는데, 박훈정 감독이 편하게 와서 소화하면 된다고 하더라. 박훈정 감독이 추구하는 액션이 있었다. 우아해야 했다. 내가 격조 있고 우아한 액션을 어떻게 해야 할지 걱정을 했다. 될 때까지 연습을 하려고 했다"고 고충을 털어놨다.

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2017년 개봉한 '브이아이피' 이후 박훈정 감독과 재회에 대해서도 "너무 즐거웠다. 준비 과정이 조금 고단할 뿐이지 막상 촬영에 들어가면 소통이 너무 편하다. 눈빛만 봐도 뭘 원하는지 안다"고 신뢰를 전했다.

영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 박훈정 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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박훈정 감독은 "처음 시나리오를 쓸 때 사부, 루, 죠죠 인물을 중심으로 스토리를 구성했다. 처음 시작은 정글이라는 원시적인 배경이었다. 약육강식의 법칙이 있는 정글에서 살아남은 아이들이 도시로 갔을 때, 더 야만적인 곳에서 살아남은 아이들의 이야기를 만들고 싶었다. 폭력의 굴림도 담으려고 했고 세대간 불신도 다루고 싶었다. 전체적인 톤과 액션은 현대 무협을 추구하려고 했다"고 설명했다.

사진=마인드 마크

영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김명민과 박유림, 박훈정 감독이 이신영의 등신대와 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

'슬픈열대'의 주연을 맡은 이신영에 대해 "처음 봤을 때부터 루 캐릭터가 얼굴에 있었다. 그동안 이신영은 루와 같은 얼굴을 보여주지 않았더라. 그래서 얼른 캐스팅했다. 내가 생각했던 것 이상으로 루를 잘 만들어 줬다. 스스로 탁월한 선택이었던 것 같다"며 "이신영이 어차피 갈 거 해병대로 다녀온다고 하더라. 잘 다녀오라고 응원했다"고 자평했다.

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이에 김명민은 "내가 살인병기로 만들어 놨더니 그걸 나라를 위해 써먹는 것 같다"며 너스레를 떨었다. 그는 "이신영이 정말 고생 많이 했다. 눈이 특히 맑은데 그 눈으로 나를 쳐다보면 감정이 깨지더라. 이신영이 대사가 없었는데 부럽기도 했다. 대사가 없음에도 맑은 눈으로 감정을 전달할 때 울컥하기도 했다. 나는 감정의 동요 없이 눈빛을 주고 받을 때 힘들기도 했다. 신영이의 눈빛이 아직도 기억 남는다. 대사는 없었지만 눈빛으로 감정을 잘 나눴다. 신영이가 지금 있다면 '너무 멋있다'라고 말해주고 싶다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

'슬픈 열대'는 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com