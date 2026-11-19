사진제공=레진스낵

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 조유정이 숏드라마 '네가 쏟아지다 : 연애 금지 구역'에서 첫사랑의 설렘부터 혼란까지 다양한 감정을 표현했다.

조유정은 지난 12일 전편이 공개된 숏드라마 플랫폼 레진스낵 '네가 쏟아지다 : 연애 금지 구역'(감독 심형준)에서 한보람찬 역을 맡았다.

'네가 쏟아지다 : 연애 금지 구역'은 청소년들이 사랑을 느끼지 못하도록 하는 백신이 일상화된 시대를 배경으로, 백신의 부작용으로 사랑을 느끼게 된 차이도(박태린)가 전학생 한보람찬에게 빠져드는 이야기를 그린 작품이다. 제22회 제천국제음악영화제 제천패밀리 섹션에 초청돼 상영된 바 있다.

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극 중 조유정이 연기한 한보람찬은 차이도의 일상에 갑작스럽게 등장하는 인물이다. 조유정은 극 초반 풋풋한 첫사랑의 분위기를 보여준 데 이어, 후반부에는 오열 연기로 감정의 변화를 드러냈다.

특히 백신으로 인해 사랑이라는 감정을 제대로 이해하지 못하는 한보람찬의 혼란을 세밀하게 표현했다. 차이도의 진심을 마주하고도 쉽게 다가서지 못하는 인물의 복잡한 심리를 눈빛과 말투, 호흡의 변화로 그려냈다.

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이처럼 조유정은 '네가 쏟아지다 : 연애 금지 구역'에서 사랑을 알아가는 과정과 뒤늦게 자신의 감정을 깨닫는 인물의 변화를 연기하며 다양한 모습을 보여줬다.

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조유정은 2018년 '서른이지만 열일곱입니다'로 데뷔한 이후 '좋아하면 울리는 시즌1', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀', '청춘기록', '어른연습생' 등에 출연했다. 스크린 데뷔작인 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'에서는 최지민 역을 맡았다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com