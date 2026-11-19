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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 플라이투더스카이 환희가 데뷔 직전 당시 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서 이수만의 지시로 수능 전날 파격적인 사자 머리를 한 채 학교에 갔던 굴욕담을 공개했다.

19일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 다음 주 방송의 선공개 영상이 게재됐다.

이날 MC 유재석은 환희를 향해 "데뷔 당시 헤어스타일을 정하는 데만 한 달이 걸릴 정도로 이수만 회장님의 컨펌이 10번 정도 있었다더라"라고 물었다. 이에 환희는 "맞다"며 고개를 끄덕인 뒤 "제가 고등학교 3학년이었는데 이것저것 계속 시도해 보다가 바로 수능 보기 전날까지 머리를 바꾸시더라"라고 당시를 회상했다.

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환희는 "그 당시 유행하던 단발을 잔뜩 부풀린 스타일이었다. 브라이언은 자연 머리로 길렀는데, 저는 피스를 여러 개 붙였다"며 "다음 날 바로 수능을 보러 가야 하는데"고 하소연했다.

이어 "다음날 학교에 갔더니 친구들이 아무도 저를 못 알아보더라. 애들이 쑥덕쑥덕하면서 다른 반 애들도 '쟤 왜 저래' 하는데 그때 너무 창피했다"고 털어놨다.

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이를 들은 브라이언은 "아직 연예인도 안 된 상태였는데"라며 거들었고, 유재석 역시 "데뷔하기 전인데 친구들 입장에서는 애가 갑자기 머리를 그렇게 하고 온 거 아니냐"라며 환희가 겪은 난처함에 깊이 공감했다.

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환희는 "'지가 뭐라고 머리를 저러고 와'라는 반응이었다. 정말 너무 창피했다. 완전히 사자가 돼서 간 셈"이라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 플라이 투 더 스카이는 오는 21일 오후 6시 새 싱글 앨범 'SOLITUDE(솔리튜드)'를 발매한다. 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 'Who I Am'과 'Story'가 수록되며 팀 고유의 감성적인 하모니를 선보일 예정이다. 이어 12월에는 8년 만에 단독 전국투어 콘서트를 열고 오랜 시간 기다려온 팬들과 직접 만난다.