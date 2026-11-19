이미지출처=최동석 인스타그램

이미지출처=최동석 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자] 최동석이 19일 전처 박지윤의 입장문 내용에 재차 반박했다. 특히 딸과 나눈 대화가 왜곡돼 자신이 아이에게 어머니의 항소 포기를 종용한 것처럼 묘사됐다며 부인했다.

앞서 박지윤은 이날 SNS에 이혼소송과 상간소송, 재산분할 및 자녀 문제 등을 둘러싼 입장문을 공개했다. 이후 최동석은 이날 자신의 인스타그램에 장문의 입장문을 올려 박지윤의 주장을 조목조목 반박했다.

박지윤은 입장문에서 최동석이 딸에게 6000만원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 요구했다고 주장했지만, 최동석은 실제 대화의 맥락과 다른 일방적인 주장이라고 맞섰다. 자녀와 나눈 사적인 대화를 공개하는 것은 피하겠지만 필요하다면 법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다고 했다. 재산분할과 경제적 기여, 결혼생활에 관한 주장 역시 실제 사실과 다르거나 대화의 취지가 왜곡됐다고 지적했다.

Advertisement

특히 지난 16일 선고된 상간소송 항소심 판결을 거론하며 박지윤의 해명이 법원이 인정한 사실을 축소하고 있다고 주장했다.

제주지법 가사 제1-1부는 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 1심을 뒤집고 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다. 재판부는 미국 여행 당시 같은 호텔방에 머물고 잠옷 차림으로 영화를 함께 본 점, 이 같은 사실을 배우자에게 숨긴 정황 등을 근거로 부정행위를 인정한 것으로 전해졌다. 최동석은 박지윤이 성적 지향이 다른 지인과 여행하고 영화를 봤을 뿐이라는 취지로 해명한 것은 판결의 핵심을 빠뜨린 것이라고 반박했다.

Advertisement

최동석은 박지윤이 자신을 상대로 제기한 상간소송에서 1심 청구가 기각됐고, 박지윤이 항소하지 않아 판결이 확정됐다는 점도 강조했다. 당시 박지윤이 자택 앞에 카메라를 설치해 지인들과 모인 모습을 촬영하고 이를 상간 증거로 제출했지만, 자신의 부정행위를 입증할 증거가 확인되지 않았다고 주장했다. 2024년 부부 사이의 사적인 녹취와 메시지가 언론에 공개된 경위도 언급하며 자신이 언론플레이를 했다는 박지윤의 주장에 반박했다.

Advertisement

최동석은 앞으로도 사실과 증거에 근거해 대응하겠다며 박지윤이 사실과 다른 주장을 이어갈 경우 법적 조치도 검토하겠다고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com