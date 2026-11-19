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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김대범이 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨의 사망에 안타까움을 드러냈다.

19일 김대범은 자신의 SNS에 이 씨의 사망 소식을 언급하며 "잘못한 게 있으면 처벌을 받으면 될 것을 왜 이런 선택을 했는지 참..."이라는 글을 남겼다.

김대범은 이날 이 씨의 실종 신고가 접수된 후에도 "안 좋은 생각은 하지 마시길. 만약 잘못한 게 있으면 처벌을 받아야지"라는 글을 남긴 바 있다.

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한편 이 씨는 인공지능(AI) 부정행위 의혹의 중심에 선 인물로 이날 오전 의혹 해소를 위해 수능 국어 영역 문제 풀이 라이브 방송을 예고했지만, 돌연 잠적했다. 이후 신변이 우려된다는 신고를 받은 경찰이 수색에 나섰고, 오후 1시 12분쯤 서울 강동구에 위치한 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다.

이 씨는 2013년 수능에서 6~8등급의 낮은 성적을 받고 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았다. 이후 사업 실패를 겪고, 스마트폰을 잃어버린 채 전국 일주를 하는 과정에서 아날로그 환경에서 인지적 변화를 겪었다고 주장했다.

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그 결과 2024학년 수능을 보고 고려대 정치외교학과에 합격했고 2026학년 수능에서는 전 과목 1등급을 받아 서울대학교 치대에 합격했다. 올해 리트 시험에서 만점까지 받았다. 그는 성적 향상 비법에 대해 설탕 억제, 걷기, 1분간의 전력 질주, 디지털 디톡스를 언급했다.

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AI 안경을 활용한 부정행위가 도마 위에 오른 가운데, 이 씨를 둘러싸고도 AI 부정행위 의혹이 제기됐다. 점수가 이례적으로 급격히 상승했고 그가 밝힌 성적 향상 비법 등이 석연치 않았기 때문. 그런 가운데 이 씨에게 공갈 전과가 있고 폭행 등으로 여러 차례 형사처벌을 받았다는 보도까지 나왔다.

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이 씨는 부정행위 의혹을 부인하며 수능 문제 풀이 생중계를 예고했지만 공개 검증을 앞두고 숨진 채 발견됐다.

joyjoy90@sportschosun.com