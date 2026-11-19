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[스포츠조선 김영록 기자] "이진우 고소하려고 준비중이었는데…"

공개 검증을 거부한 채 도주 끝에 사망한 '리트(LEET) 만점자' 이진우로 인해 직접적인 입시 피해를 입었다는 당사자가 뒤늦게 등장했다.

19일 온라인 커뮤니티에는 '이진우 고소하려고 준비 중이었다'는 제목의 인증 글이 게재됐다.

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글쓴이는 "내가 바로 2024년 수능 때 고려대학교 정치외교학과 예비 1번 탈락자"라며 자신의 성적표를 인증했다. 공개된 사진에 따르면 글쓴이는 고려대 입시에서 1000점 만점에 672.09점, 35명 중 25등을 기록했다.

하지만 '예비합격 1번'을 부여받은 뒤 추가 합격 이탈자가 발생하지 않으면서 최종 고배를 마셔야 했다는 것. 이진우가 부정행위로 해당 학과에 합격했다면, 그로 인해 예정된 합격에서 밀려난 말 그대로의 '직접 피해자'인 셈이다.

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글쓴이는 1년간 재수 끝에 2025학년도 수능으로 서울대에 입학했다는 후문. 하지만 스무 살 어린 나이에 겪은 좌절감과 심리적 타격, 1년이라는 시간과 재수 비용은 되돌릴 수 없는 상처로 남았다.

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같은 날, 리트 만점자로 이름을 알렸던 이진우는 자신이 예고했던 '2027 수능 국어 영역 실시간 풀이' 생방송에 불참하고 잠적했다. 이후 서울 강동구 천호동의 한 건물 옥상에서 경찰과 대치하던 중 심정지 상태로 발견돼 끝내 사망 판정을 받았다.

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이진우는 고려대 정치외교학과 24학번 입학에 이어 2026학년도 수능으로 서울대 치과대학에 합격한 것으로 알려졌다. 나아가 법학적성시험(리트)에서 사상 첫 2과목 만점을 기록했다고 주장하며 저서 '브레인 악셀'을 출간하는 등 이른바 '인생을 바꾼 천재' 행세를 이어왔다.

당초 고려대 입시는 생성형 AI 성능이 본격적으로 고도화되기 전 이진우가 거둔 유일한 '진짜 성취'로 여겨졌다. 그러나 2023년 말 당시에도 이미 GPT-4를 활용해 수능 국어 1~2등급 수준의 풀이가 가능했다는 반론이 제기되면서 해당 입시 결과마저 의심받는 처지에 놓였다.

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실제로 이진우는 2025년 1월 수험생 커뮤니티 오르비에 '화학 노베이스인 사람도 치의학 수업을 따라갈 수 있나'라는 글을 올린 작성자로 지목되고 있다. 2024 수능에서 화학Ⅰ 2등급을 받았다던 그의 이력과 정면으로 배치되는 대목. 고려대 입학 당시부터 부정행위가 개입됐을 가능성에 무게가 실린다.

이는 그가 사망 직전 2018학년도 수능 수험표를 찢어버린 행위와도 맞닿아 있다. 군 전역 후 치른 2018 수능에서 국어 7등급·수학 나형 1등급을 받았던 이진우가 극단적 선택을 앞두고 자신의 마지막 '진짜'를 훼손했을 것이라는 분석이다.

한편 수능 답안지는 통상 1년이 지나면 폐기된다. 이에 교육 당국은 2026학년도 수능 당시 이진우의 답안지를 파기하지 않고 긴급 보존을 요청한 바 있다. 아울러 2027학년도 수능이 치러진 이날, 당국은 시험 시작 전은 물론 오후 2시와 3시경에도 잇따라 재난문자를 발송해 시험장 내 AI 안경 등 IT 기기 부정행위 의심자들을 추가 적발한 것으로 전해졌다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com