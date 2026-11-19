영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 박유림이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박유림이 "전체 분량 모두 일본어 대사, 일본어 선생님에게 달라 붙어 연습했다"고 말했다.

19일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작) 언론 배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 사부를 따라 스스로 정글에 들어온 죠죠 역의 박유림, 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 사부 역의 김명민, 그리고 박훈정 감독이 참석했다. '슬픈 열대'에서 어린 시절 정글에 버려진 주인공 루 역의 이신영은 군 복무 중으로 시사회에 불참했다.

박유림은 전 대사를 일본어로 소화한 것에 대해 "처음 무언가를 배울 때 시간이 필요하다. 일본어 선생님과 죠죠에 대해 이야기를 많이 나눴다. 선생님에게 달라 붙어서 일본어를 배우고 익혔다. 죠죠가 사용할 만한 톤을 찾아가면서 지금의 죠죠를 만들었다"고 밝혔다.

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그는 "시나리오를 읽고 나에게 이런 캐릭터를 생각해 줬다는 부분에서 감사하다. 나는 항상 새로운 무언가를 경험하고 싶은 사람이다. 이 작품을 통해 내가 좋아하던 누아르 장르를 도전할 수 있었고 액션도 소화할 수 있었다. 정말 영광이었다"고 소회를 전했다.

'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com