영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김명민이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김명민이 "격조 있고 우아한 액션 소화, 처음엔 부담됐다"고 말했다.

19일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작) 언론 배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 사부를 따라 스스로 정글에 들어온 죠죠 역의 박유림, 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 사부 역의 김명민, 그리고 박훈정 감독이 참석했다. '슬픈 열대'에서 어린 시절 정글에 버려진 주인공 루 역의 이신영은 군 복무 중으로 시사회에 불참했다.

김명민은 액션 연기를 소화한 것에 "늦게 합류해서 부담이 됐다. 영어 대사도 있고 액션도 많아서 걱정했는데, 박훈정 감독이 편하게 와서 소화하면 된다고 하더라. 박훈정 감독이 추구하는 액션이 있었다. 우아해야 했다. 내가 격조 있고 우아한 액션을 어떻게 해야 할지 걱정을 했다. 될 때까지 연습을 하려고 했다"고 고충을 털어놨다.

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2017년 개봉한 '브이아이피' 이후 박훈정 감독과 재회에 대해서도 "너무 즐거웠다. 준비 과정이 조금 고단할 뿐이지 막상 촬영에 들어가면 소통이 너무 편하다. 눈빛만 봐도 뭘 원하는지 안다"고 신뢰를 전했다.

'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com