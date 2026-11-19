영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 박훈정 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박훈정 감독이 "현대 무협 추구한 누아르 영화를 만들고 싶었다"고 말했다.

19일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작) 언론 배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 사부를 따라 스스로 정글에 들어온 죠죠 역의 박유림, 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 사부 역의 김명민, 그리고 박훈정 감독이 참석했다. '슬픈 열대'에서 어린 시절 정글에 버려진 주인공 루 역의 이신영은 군 복무 중으로 시사회에 불참했다.

박훈정 감독은 "처음 시나리오를 쓸 때 사부, 루, 죠죠 인물을 중심으로 스토리를 구성했다. 처음 시작은 정글이라는 원시적인 배경이었다. 약육강식의 법칙이 있는 정글에서 살아남은 아이들이 도시로 갔을 때, 더 야만적인 곳에서 살아남은 아이들의 이야기를 만들고 싶었다. 폭력의 굴림도 담으려고 했고 세대간 불신도 다루고 싶었다. 전체적인 톤과 액션은 현대 무협을 추구하려고 했다"고 설명했다.

Advertisement

'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com