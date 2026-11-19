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[스포츠조선 정유나 기자] '공부의 신' 강성태가 AI 부정행위 논란을 지켜보며 깊은 후회와 자책을 털어놨다.

강성태는 19일 자신의 SNS를 통해 "너무 후회된다. 이 모든 사태를 보니 AI가 시험을 흔들 날이 올 것이라는 걸 알고도 왜 막지 못했을까 싶다"고 밝혔다.

그는 2023년부터 AI 관련 영상을 제작했지만 대중의 반응이 기대에 미치지 못하면서 의욕을 잃었다고 고백했다. 특히 수능에 응시하지 못하게 된 상황에서 과거 자신이 올린 영상을 다시 찾아봤다며 "제목만 봐도 너무 후회된다"고 털어놨다.

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이어 강성태는 "당시 (사람들이)AI에 관심 없다고 툴툴대고 있었다. 이 영상을 마지막으로 거의 이야기하지 않았다"며 "반응이 없었던 건 내가 제대로 전하지 못했기 때문인데 남 탓이나 한 것 같아 한심하다"고 자책했다.

매년 수능 관련 인터뷰에서 학생들의 점수를 조금이라도 올릴 수 있는 공부법과 조언을 전해왔지만, 올해는 분위기가 달랐다고도 전했다.

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그는 "매년 수능 인터뷰를 하면 마지막 1점이라도 올릴 팁을 이야기하곤 했다. 올해는 질문들이 오로지 컨닝 수법뿐이었다"며 "학생들에게 정말 필요한 이야기는 하지도 못했다. 자괴감이 든다"고 덧붙였다.

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앞서 강성태는 AI를 활용한 부정행위 우려와 이를 둘러싼 대책 마련 등으로 혼란이 커진 올해 대학수학능력시험(수능)에 응시하지 않겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

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지난 14일에는 자신의 유튜브 채널을 통해 2022년 1월께 교육 관련 활동을 중단하게 된 배경 중 하나로 AI 안경을 언급하기도 했다. 오랜 시간 공부해 온 학생보다 AI 안경을 착용한 초등학생이 문제를 더 잘 풀 수 있다면, 기존의 공부 방식이 과연 어떤 의미가 있는지 회의감이 들었다는 설명이다.

또한 강성태는 2027학년도 수능에서도 AI를 이용한 부정행위가 발생할 가능성을 우려하며 관련 문제를 꾸준히 제기해 왔다.

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jyn2011@sportschosun.com