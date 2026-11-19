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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정의 모친 육모 씨가 딸의 이름을 내세워 지인에게 3,100만 원을 가로챈 혐의를 항소심 법정에서도 모두 시인했다.

육 씨 측은 가족들과 연락이 두절된 지 오래돼 경제적 도움을 받을 길이 없다며 눈물로 선처를 호소했다.

19일 서울동부지법 제1-2형사부(항소)(다) 심리로 사기 혐의로 구속기소 된 육 씨의 항소심 첫 공판이 열렸다.

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이날 공판은 원심 형량이 부당하다며 검찰과 피고인 측이 모두 항소를 제기함에 따라 진행됐다.수원 거주자로 인적 사항을 밝힌 육 씨는 법정에서 자신의 동호수를 제대로 기억하지 못하는 등 고령과 건강 악화로 흐트러진 모습을 보였다.

검찰 공소사실에 대해서는 "전부 인정한다"며 기존 입장을 유지했다.

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검찰은 이날 원심 구형량을 유지해 달라며 육 씨 측 항소 기각을 재판부에 요청했다.

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앞서 지난 8월 결심공판에서 검찰은 육 씨가 과거 유사한 사기 범죄로 실형을 복역한 전력이 있음에도 재범에 이르렀고, 피해 회복이 전혀 되지 않은 점과 수사 과정에서의 비협조적인 태도 등을 지적하며 징역 1년 6개월을 구형한 바 있다.

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실제로 육 씨는 수사 당시 휴대전화와 카드 사용 내역 추적이 끊겨 소재 불명으로 한때 수사가 중지되기도 했다.

변호인은 최후변론을 통해 육 씨의 열악한 처지를 강조하며 재판부의 선처를 구했다.

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변호인 측은 "피고인이 잘못을 깊이 뉘우치고 있다"며 "가족들과 연을 끊고 지낸 지 오래돼 주위의 경제적 도움을 기대하기 어려운 상황"이라고 설명했다.

이어 "가사도우미 일을 하며 근근이 생계를 이어왔으나 건강이 악화해 일을 그만두면서 범행에 손을 대게 됐다"고 호소했다.

최후진술 기회를 얻은 육 씨 역시 울먹이는 목소리로 "정말 잘못했다"며 고개를 떨궜다.

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육 씨는 2024년 9월부터 지난해 8월까지 지인을 상대로 이미 오래전 절연한 딸 장윤정을 언급하며 투자를 권유, 3회에 걸쳐 총 3,100만 원을 편취한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 2018년에도 지인에게 4억여 원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 구속된 전력이 있다.

지난 9월 열린 1심에서 재판부는 "죄질이 가볍지 않고 동종 전과와 약식명령 전력까지 있어 불리한 정황이 많다"면서도 범행을 모두 인정하고 반성하는 태도 등을 참작해 징역 10개월의 실형을 선고했다.

한편, 육 씨의 항소심 선고 공판은 오는 12월 17일 열릴 예정이다.

narusi@sportschosun.com