영화 '슬픈 열대' 시사회가 19일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김명민이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박훈정 감독이 배우 이신영에 대해 "살인병기 만들었더니 나라를 위해 써먹었다"고 말했다.

19일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작) 언론 배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 사부를 따라 스스로 정글에 들어온 죠죠 역의 박유림, 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 사부 역의 김명민, 그리고 박훈정 감독이 참석했다. '슬픈 열대'에서 어린 시절 정글에 버려진 주인공 루 역의 이신영은 군 복무 중으로 시사회에 불참했다.

'슬픈열대'의 주연을 맡은 이신영에 대해 "처음 봤을 때부터 루 캐릭터가 얼굴에 있었다. 그동안 이신영은 루와 같은 얼굴을 보여주지 않았더라. 그래서 얼른 캐스팅했다. 내가 생각했던 것 이상으로 루를 잘 만들어 줬다. 스스로 탁월한 선택이었던 것 같다"고 자평했다.

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이에 김명민은 "내가 살인병기로 만들어 놨더니 그걸 나라를 위해 써먹는 것 같다"며 너스레를 떨었다. 그는 "이신영이 정말 고생 많이 했다. 눈이 특히 맑은데 그 눈으로 나를 쳐다보면 감정이 깨지더라. 이신영이 대사가 없었는데 부럽기도 했다. 대사가 없음에도 맑은 눈으로 감정을 전달할 때 울컥하기도 했다. 나는 감정의 동요 없이 눈빛을 주고 받을 때 힘들기도 했다. 신영이의 눈빛이 아직도 기억 남는다. 대사는 없었지만 눈빛으로 감정을 잘 나눴다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com