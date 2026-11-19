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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이서진이 절친 김종국에게만큼은 돈도 빌려줄 수 있다며 특별한 우정을 과시했다.

오는 20일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 역대 최초로 가요대상과 연예대상을 모두 단독 수상한 연예계 '능력자' 김종국이 'my 스타'로 등장한다. 특히 시청자들의 뜨거운 관심에 힘입어 4회 연장을 확정한 '비서진'에 김종국이 출격한다는 소식이 더해지며 기대감을 높인다.

이날 '비서진'은 김종국과의 첫 만남부터 한껏 들뜬 모습을 감추지 못한다. 평소 '자본주의 아이콘'으로 통하며 돈 문제에 철저한 이서진은 김종국을 두고 "유일하게 돈을 빌려줄 수 있는 사람"이라고 밝히며 남다른 애정을 드러낸다. 여기에 근검절약이 몸에 밴 김종국은 인수인계마저 간소화하며 비서진을 안심시킨다. 역대급으로 가벼워진 업무에 두 사람은 '초간단' 수발을 예감하며 기대에 부푼다고.

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이후 '비서진'은 단독 콘서트 [김종국 EDITION '국룰'] 개최를 앞둔 김종국의 콘서트 기획 회의에 동행한다. 이를 위해 찾은 소속사에서는 지드래곤, 송강호, 이정후 등 월드 클래스 라인업에 걸맞게 우주를 모티브로 삼은 초호화 규모의 최첨단 사옥이 공개돼 놀라움을 자아낸다. 이어진 회의에서는 김종국의 '히트곡 재벌' 면모가 빛을 발한다. 김종국이 한 소절만 불러도 곧바로 따라 부르던 이서진과 김광규는 "나 왜 이 노래를 알고 있지?"라며 추억에 젖어 든다고. 특히 과거 뉴욕 코리아타운 나이트클럽을 즐겨 찾았다는 이서진은 김종국의 히트곡에 나이트 VIP 시절까지 소환하며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

그러나 훈훈함도 잠시, '비서진'의 달콤한 수발 휴가에 적신호가 켜진다. 바로 김종국으로부터 콘서트 홍보라는 예상 밖의 특명을 받은 것. 바이럴 홍보에 익숙하지 않은 평균 나이 56.5세의 '비서진'은 급기야 홍대 한복판에서 직접 거리 홍보에 나서게 된다고. 과연 초간단 수발을 기대했던 두 사람이 길거리에 내몰리게 된 사연은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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가요계 레전드 김종국의 히트곡 메들리부터 '운수 좋은 날'을 꿈꿨던 '비서진'의 고군분투까지, 오는 20일 금요일 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com