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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 핑클 멤버 이진이 완전체 컴백을 앞두고 탄탄한 복근을 공개해 화제를 모았다.

핑클(이효리, 옥주현, 이진, 성유리)은 지난 18일 공식 SNS 채널을 개설하고 단체 및 개인 프로필 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 네 멤버는 블랙 드레스와 슈트 스타일링을 각기 다른 매력으로 소화했다. 어깨를 드러낸 드레스 차림으로 우아한 분위기를 자아내는가 하면, 클래식한 슈트로는 당당하면서도 시크한 카리스마를 발산했다.

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특히 평균 나이 만 46세라는 사실이 믿기지 않을 만큼 변함없는 미모와 완벽한 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

그중에서도 이진의 반전 몸매가 눈길을 끌었다. 이진은 어깨와 복부가 드러나는 과감한 스타일링으로 선명한 복근 라인을 뽐냈다. 군살 없이 탄탄한 허리와 복부가 시선을 사로잡으며 남다른 자기관리의 면모를 드러냈다.

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사진을 접한 팬들은 "대체 뉴욕에서 무슨 일이 있었던 거냐", "몸매 장난 아니다", "뉴욕에서 끼 배워오셨네" 등의 반응을 보였다. 멤버 옥주현 역시 이진의 사진에 "뉴욕산 식스팩. 이거 무보정인데 감탄. 너무 멋지고 아름다워"라는 댓글을 남기며 감탄했다.

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한편 최근 21년 만에 공식 활동 재개를 알린 핑클은 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 한 장기 프로젝트를 진행하며 팬들과 만날 예정이다.

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이진은 2016년 6살 연상의 재미교포 남편과 결혼한 뒤 미국 뉴욕으로 건너가 현지에서 생활해 왔다.

jyn2011@sportschosun.com