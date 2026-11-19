사진 출처=이정현 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 가수 겸 배우 이정현이 13년 만의 신곡 발표를 앞두고 컴백 준비에 돌입했다.

이정현은 19일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 녹음실에서 신곡을 녹음하는 모습을 공개했다.

사진에는 녹음 부스에서 마이크 앞에 선 이정현의 모습이 담겨 오랜만의 가수 활동에 대한 기대를 높였다.

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사진 출처=이정현 인스타그램

이정현은 해당 스토리에 2027년 초 컴백을 예고하며 신곡 준비 소식을 직접 전했다.

특히 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 제작진과 출연진으로부터 받은 축하 꽃다발도 공개해 눈길을 끌었다. 꽃에는 "13년 만에 만나는 신곡이라니, 이건 귀하네요. 테크노 여전사의 신곡, 드디어 개봉박두"라는 축하 메시지가 담겼다.

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한편 '와', '바꿔' 등 히트곡으로 1990년대 후반과 2000년대 초반 가요계를 휩쓴 이정현의 마지막 국내 신곡은 2013년 7월 발표한 디지털 싱글 'V(브이)'다. 당시 박찬욱 감독과 박찬경 감독이 뮤직비디오 연출에 참여했으며, 배우 진구가 출연해 화제를 모았다.

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이정현은 2019년 3살 연하의 정형외과 의사와 결혼해 두 딸을 출산했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com