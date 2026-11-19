Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 안선영이 과거 연하 남편과의 결혼 발표 당시 발언으로 15년째 악성 댓글에 시달리고 있다고 털어놨다.

19일 안선영은 자신의 유튜브 채널을 통해 26년간 연예계 생활을 하며 겪은 자존감의 변화와 과거 논란에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

이날 안선영은 자신을 향한 악성 댓글을 직접 읽으며 "나는 무플보다 나은 게 악플이라고 생각한다. 허위 영상에 댓글이 500개 달렸는데 499개가 악플이라고 해도 499명에게 내 이름을 홍보한 것 아니냐"고 의연한 태도를 보였다.

Advertisement

이어 "20~30대에는 똑똑한 척, 아는 척, 있는 척, 예쁜 척을 많이 했다. 가끔 과거 영상을 보면 내가 봐도 밉상이긴 하더라"며 자신의 과거를 돌아봤다.

특히 안선영은 연하 남편과의 결혼 발표 당시를 떠올리며 "그때는 자존감이 너무 낮았다. 낮다는 걸 인지하지 못할 정도로 자존감이 없었다"고 고백했다.

Advertisement

그는 "직장인으로 살다가 얼떨결에 연예인이 됐는데 전국의 잘난 사람들이 다 모여 있더라. 연기하기에는 외모가 부족하다고 생각했고, 정통 희극을 하기에는 개인기도 없었다. 지방에서 올라와 아는 사람도 없었다"고 당시를 회상했다.

Advertisement

그러면서 "혼자 무리수를 두는 경우가 많았다. 아홉 마디 똑똑한 소리를 했다가 한마디 잘못해서 욕을 엄청 먹었다. 혼자 악플을 읽으면서 울었던 적도 많았다"고 털어놨다.

Advertisement

안선영은 특히 결혼 발표 당시 출연했던 예능 프로그램에서의 발언을 언급했다. 그는 "연상연하 특집이었던 것 같다. 다른 출연자들은 과거 연하 남자친구와의 에피소드를 이야기했는데 나는 결혼 발표를 한 상황이었다"고 설명했다.

이어 "진행자가 농담처럼 '연하가 연상을 만날 때는 여자 돈 보고 만나는 것 아니냐'고 물었다. 지금 같으면 '돈 보면 어떠냐. 그것도 매력 포인트일 수 있지 않냐'고 받아쳤을 텐데 그때는 발끈했다"고 말했다.

Advertisement

당시 안선영은 "나는 기댈 수 있는 연하를 만났다. 이 사람은 생활력이 강하다. 돈, 집안, 학벌 아무것도 안 본다. 대신 굶어 죽이지 않겠다는 생활력을 본다"며 "연봉 100만원이라도 더 버는 남자를 존경한다"고 말했다고 밝혔다.

안선영은 "그게 일파만파 퍼졌다. 지금 15년 전 했던 이야기로 아직도 엄청 욕을 먹는다"며 "내 생각에는 예비 남편을 자랑한 것뿐인데 이렇게 욕먹을 일인가 싶었다"고 토로했다.

그러나 시간이 흐른 뒤 자신의 발언을 다시 보면서 생각이 달라졌다고. 그는 "10년쯤 지나서 영상을 보니 내가 봐도 너무 얄밉게 말을 했더라"며 "그때는 자존감도 없고 자기 확신도 없이 유행하는 말들을 짜깁기해서 내 생각인 것처럼 말하다 보니 사달이 난 경우"라고 인정했다.

Advertisement

또한 "그때는 옳다고 생각했는데 지나고 보니 내가 한 말 중에 틀린 것도 많더라. 인정한다"고 덧붙였다.

한편 안선영은 2013년 3세 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 그러나 지난해 남편과 수년째 별거 중이라는 사실을 공개해 화제를 모았다. 당시 안선영은 "부부로는 합이 안 맞지만 아이 부모로서는 손발이 잘 맞는다"며 아들을 위해 각자의 삶을 유지하면서 공동 양육을 이어가고 있다고 밝혔다. 이후 치매를 앓는 모친의 간병 과정에서 가족 갈등을 겪었으며, 가족을 해체하는 대신 서로 거리를 두기로 합의했다고 설명했다.

olzllovely@sportschosun.com