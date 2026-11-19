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[스포츠조선 김영록 기자] '리트만점' 이진우가 8년전 수능 수험표를 끝내 버리지 못한 이유는 뭘까.

이진우는 19일 서울 강동구 천호동의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견돼 끝내 사망했다. 수많은 의혹으로 가득했던 한 사람의 생은 이렇게 비극적인 결말로 멈춰 섰다.

당초 이진우는 이날 서울 대치동의 한 스튜디오에서 '2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 라이브 문제풀이' 공개 검증에 나설 예정이었다. 앞서 2024학년도 수능을 통한 고려대학교 정치외교학과 입학, 2026학년도 수능을 통한 서울대 치과대학 합격, 그리고 리트 사상 첫 만점까지 자신을 둘러싼 'AI 부정행위' 의혹들을 정면 돌파하겠다는 승부수였다.

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카메라와 수많은 현장 감시단, 기자들이 둘러싼 '현장 통제' 속에서 그가 스스로 정당성을 입증할 유일한 방법이었다. 하지만 이진우는 나타나지 않았다. 촬영을 앞두고 연락을 끊은 채 잠적했고, 결국 경찰 수색 끝에 천호동의 한 모텔방에서 숨진 채 발견됐다.

비극의 현장에서 뜻밖의 유품이 발견됐다. 그가 생전 간직하고 있던 2018학년도 수능 수험표였다. 마치 영화의 한 장면 같은 서글픈 결말이다.

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이진우가 공개한 바에 따르면 그는 2013학년도 수능에서 전 영역 6~8등급에 그쳤다. 그리고 군 복무를 마친 뒤 치른 2018학년도 수능에서 국어 7등급, 수학 나형 1등급을 기록했다. 이후 그는 설탕을 끊는 식단과 전자파 디톡스 등을 통해 뇌 기능이 극대화되는 이른바 '브레인 악셀'을 경험했다고 주장해왔다.

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기적 같은 점수 상승을 앞세워 2024·2026학년도 수능과 리트 만점 등의 성과를 홍보했고, 대형 입시학원 시대인재에 '브레인 코치'로 입사했다. 이어 '바른뇌연구소'를 설립하고 동명의 저서를 출간하는 등 이른바 '공부 인플루언서'로서 인생 역전의 주인공을 자처했다.

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그가 마지막까지 놓지 못했던 수험표는 단순한 시험지나 OMR 답안지와는 다르다. 수능 당일 온전한 본인의 피와 땀으로 마주했던, 세상에 단 하나뿐인 그 자신의 역사다.

가짜 성취와 부정한 사기극으로 쌓아올린 위조된 영광, 그리고 무너져내린 삶의 막다른 골목에서, 어쩌면 '진짜 이진우'의 증거는 그 수험표 하나였을지도 모른다. 약했던 기초를 스스로 극복하고 얻어낸 '2018 수능 수학 1등급'만큼은 차마 가짜라고 부정할 수 없는, 그가 가진 유일한 '진짜 자랑거리'였을 것이라는 씁쓸한 추정이 나오는 이유다.

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돌아보면 이진우는 앞서 세무사 시험 전국수석 '세무냥이' A씨가 'AI 안경'을 이용한 부정행위를 고백하고 자수하면서 벼랑 끝에 몰렸다. 이진우는 대중의 의심에 맞서 "안경 없이 시험을 치르겠다"며 자신만만하게 라이브 검증을 예고했으나, '안경'이 아닌 다른 방법(초소형 기기 등)의 부정행위 가능성들이 낱낱이 파헤쳐지자 퇴로를 잃었다.

여기에 과거 전과 및 사기 행적이 고구마 줄기처럼 잇따라 폭로됐고, 끝내 중압감을 이기지 못하고 도주 끝에 극단적 선택을 한 것으로 보인다.

사진=MBC 뉴스

이진우의 사망과 별개로, 교육 당국은 이번 2027학년도 수능을 통해 본격적인 '대(大) 커닝 시대'의 엄중한 벽을 마주했다.

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당국은 각종 AI 부정행위 근절을 선포하고 한성숙 국무총리까지 나서 엄중 경고를 보냈으나, 수능 당일인 19일 시험장 곳곳에서 혼란이 이어졌다. 사상 초유의 '재난문자 전송'이라는 이례적인 수단까지 동원하며 부정행위 차단에 나섰지만, 전국적으로 30여 명이 넘는 부정행위 의심자가 적발되는 등 허점을 노린 수험생들의 심리를 완전히 차단하진 못했다.

단순히 재난문자로 인해 숨겨둔 스마트폰이 울려 덜미를 잡힌 이들뿐 아니라 신발 속 은밀한 공간, 초소형 기기 등을 동원한 지능적인 부정행위 실태가 고스란히 드러났다.

이진우의 최후는 이른바 'AI 수험' 사기극의 종말이었지만, 교육 당국에게는 향후 수능을 비롯한 각종 국가고시의 신뢰도를 어떻게 지켜낼 것인가라는 거대한 숙제를 남겼다. 중국처럼 국가 자격시험 전용 고사장을 별도로 구축하고 시험장 내 전자기기 무력화(EMP) 파동 장치를 도입하는 등 근본적이고 장기적인 부정행위 차단 대책 마련이 시급하다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com