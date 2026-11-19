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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 박지윤이 전남편 최동석으로부터 양육비와 교육비를 지급받지 못했다고 주장한 가운데, 최동석이 직접 입장을 밝히며 반박에 나섰다.

논란은 최근 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심 결과가 알려지면서 불거졌다.

앞서 지난 16일 제주지방법원 가사 제1-1부는 해당 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 이후 공개된 판결 관련 보도에 따르면 재판부는 박지윤과 A씨가 2022년 미국 여행 당시 같은 호텔에 투숙하고 함께 영화를 관람한 행위 등을 부부간 정조 의무에 충실하지 않은 행위로 판단했다. 이에 A씨가 최동석에게 위자료 3000만 원을 지급하라고 판결한 것으로 전해졌다. 다만 박지윤은 이번 항소심의 소송 당사자가 아니다.

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판결 소식이 전해지자 박지윤은 19일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올리고 직접 해명에 나섰다.

먼저 박지윤은 1심에서 자신에 대한 소송은 각하됐고, A씨에 대한 청구는 기각됐다고 설명했다. 이어 "저는 소송의 당사자도 아니었고"라며 항소심 판결문을 받아볼 기회조차 없었다고 밝혔다.

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논란이 된 미국 여행에 대해서도 입을 열었다. 당시 여성 지인들과 미국을 여행하던 중 현지에 거주하던 A씨 부부와 일부 일정을 함께했을 뿐이라는 설명이다. 박지윤은 A씨가 사실혼 관계의 배우자가 있는 오랜 친구라는 점을 언급하며 부정행위 의혹을 부인했다.

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이혼 소송과 양육비 문제도 언급했다. 박지윤은 1심에서 최동석에게 15억 원 이상의 재산분할금을 지급하라는 판결을 받았지만, 자녀들의 교육 등을 고려해 항소했다고 밝혔다. 특히 "이혼소송을 시작한 이후 일체의 양육비와 교육비를 받은 적이 없고"라고 주장해 눈길을 끌었다.

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박지윤의 입장문이 공개되자 최동석도 같은 날 오후 자신의 SNS를 통해 반박했다.

최동석은 박지윤의 주장을 "지극히 주관적이고 왜곡된 일방적인 주장"이라고 규정했다. 법원이 인정한 사실과 판단의 근거가 충분히 반영되지 않았다는 것이다.

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특히 이번 항소심 판결과 관련해 "재판부는 명확히 미국 여행에서의 부정행위가 혼인관계 파탄의 한 원인이 되었다고 판단했습니다"라고 강조했다. 그러면서 사건의 핵심은 지인의 개인적인 사정이 아니라 혼인 관계에서의 신뢰와 책임에 있다고 주장했다.

박지윤이 자신의 여성 지인을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송이 법원에서 기각됐다는 점도 짚었다. 해당 판결은 박지윤이 항소하지 않으면서 확정됐다고 덧붙였다.

결혼 생활과 경제적 기여, 자녀 양육에 관한 박지윤의 주장에도 이의를 제기했다. 최동석은 "제가 경험한 사실과 다르거나 실제 대화의 취지가 왜곡된 내용도 있습니다"라고 반박했다. 재산분할과 경제적 기여에 관한 문제는 현재 진행 중인 이혼 소송에서 판단받아야 할 사안이라고도 강조했다.

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최동석은 "저는 앞으로도 사실과 증거에 근거하여 대응하겠습니다"라며 사실과 다른 주장이 계속될 경우 필요한 법적 조치도 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

이후 최동석은 SNS 댓글을 통해 양육비 문제에 대한 입장을 추가로 전했다. 한 네티즌이 "양육비는 어떻게 된 거냐"라고 묻자, 최동석은 "양육비는 이혼 전부터 제 돈을 거부하고 하는 주장입니다. 그리고 소송 끝나면 당연히 지급하는 것은 상식이고요. 선후 관계가 왜곡된 일방적 주장"이라고 답했다.

두 사람의 공개적인 공방을 우려하는 목소리도 나왔다. 한 네티즌은 "서로 뭐하는 거냐. 입장 표명이니 반박글이니 서로 핑퐁하듯 오가는 거 보기 좋지 않다"라며 "자녀들이 받을 상처는 어떻게 할 거냐"라고 지적했다.

이에 최동석은 "저도 하고 싶지 않다"고 답했다. 양육비와 재산분할, 혼인 파탄 책임 등을 둘러싼 양측의 주장이 팽팽하게 맞서는 가운데, SNS를 통한 공방까지 이어지면서 논란이 쉽게 가라앉지 않는 모양새다.