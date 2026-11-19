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[스포츠조선 이지현 기자] 성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결을 받은 배우 강지환이 틱톡 라이브 방송을 통해 오랜만에 근황을 공개했다.

19일 강지환은 틱톡에서 라이브 방송을 진행하며 시청자들과 소통했다.

이날 강지환은 집으로 보이는 공간에서 뜨개질을 하며 카메라 앞에 모습을 드러냈다. 편안한 분위기 속에서 방송을 이어간 그는 시청자들을 향해 "보고 싶었다"고 인사를 건넸다.

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특히 강지환이 뜨개질에 집중하면서도 팬들과 소통하는 모습이 눈길을 끌었다. 과거 드라마와 영화에서 보여줬던 모습과는 사뭇 다른 일상이었다.

방송에는 700명 이상의 시청자가 모인 것으로 전해졌다. 강지환의 모습을 접한 일부 팬들은 "얼굴이 그대로시네요", "목소리 너무 좋아요" 등의 반응을 보이며 반가움을 드러냈다.

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강지환은 2019년 7월 경기도 광주시 자택에서 외주 스태프 여성 2명을 상대로 성폭행 및 성추행을 저지른 혐의로 구속 기소됐다. 이후 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았으며, 해당 판결은 2020년 대법원에서 확정됐다.

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사건 이후 강지환은 출연 중이던 TV조선 드라마 '조선생존기'에서 하차했고, 사실상 연예계 활동을 중단했다.

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이후 드라마 제작사와의 손해배상 소송도 이어졌다. 강지환은 '조선생존기' 촬영 중단 및 배우 교체에 따른 손해배상 소송에서 거액의 배상 책임을 지게 됐다. 2024년 항소심 재판부는 강지환과 전 소속사가 공동으로 약 34억 8000만 원을 지급해야 한다고 판결했다.

성폭행 사건으로 연예계에서 자취를 감췄던 강지환이 약 7년 만에 라이브 방송을 통해 근황을 전하면서 향후 행보에도 관심이 쏠린다. 다만 정식 연예계 복귀 여부에 대해서는 알려진 바 없다.

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한편 강지환은 2002년 뮤지컬 '록키 호러 쇼'로 데뷔했으며, 드라마 '굳세어라 금순아', '경성스캔들', '쾌도 홍길동', '돈의 화신', '빅맨' 등에 출연하며 인기를 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com