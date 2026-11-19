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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한고은이 남편 신영수와 함께 생애 첫 신점을 보러 갔다가 예상치 못한 사주 풀이에 놀라움을 감추지 못했다.

19일 한고은의 유튜브 채널에는 한고은과 남편 신영수가 40년 경력의 무속인 고춘자 선생님을 찾아 신점을 보는 모습이 공개됐다.

이날 한고은은 "오늘만큼 떨린 적이 없는 것 같다. 요즘 이런저런 일이 너무 많아서 점이나 한번 보러 갈까 이야기했다"며 처음으로 신점을 보게 된 이유를 밝혔다. 특히 고춘자 선생님은 원래 예약하려면 6개월을 기다려야 하는 것으로 알려져 기대감을 높였다.

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두 사람의 생년월일을 확인한 고춘자 선생님은 "신랑은 아홉수에 부인은 삼재"라며 한고은에게 "내년, 후년까지 무조건 건강을 조심해야 한다"고 당부했다.

이어 한고은의 사주를 살펴보던 고춘자 선생님은 "참으로 짐이 너무 무겁다. 어릴 때부터 어깨가 무거웠던 여자다. '나 아니면 안 된다'는 생각이 강했고 마음이 늘 쫓겼다"고 풀이했다.

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특히 "사주 자체가 굉장히 세다. 연예인 쪽으로 안 갔으면 우리 같은 신의 밥을 먹어야 한다"며 "연예인으로 빠졌기 때문에 한 번씩 슬럼프가 들어오는 거다. 뭔지 모르게 외롭고 허무하고 슬프다"고 말했다. 이에 한고은은 "맞아요"라며 공감하는 모습을 보였다.

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남편 신영수의 사주 풀이에서는 더욱 뜻밖의 이야기가 나왔다. 고춘자 선생님은 신영수에게 "큰 스님이 돼야 할 사주다. 천방지축이고 고집이 세면서 완벽주의자다. 잘 삐지지만 뒤끝은 없다"고 설명했다. 한고은은 남편의 성격을 정확하게 짚어내는 듯한 설명에 연신 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "남편이 있다고 남편이라고 생각하면 안 된다. 아들이라고 생각해야 한다"며 "한고은 씨니까 참고 살아주는 거지, 웬만한 여자는 이 사람과 못 산다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "사주 자체가 스님 사주이고 무당 팔자이기 때문에 미안한데 자식이 없다. 스님은 원래 자식도 부인도 없지 않냐"며 "말 못 하는 짐승을 자식이라고 생각하라"고 풀이했다.

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한편 한고은은 2015년 4세 연하의 비연예인 신영수와 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com