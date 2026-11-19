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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 아들을 키우며 겪은 서운함과 육아 고충을 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '사춘기를 앞둔 부모라면 꼭 보세요.ㅣ아들 말에 긁힌 지현맘 수명 늘려주러 온 아들 전문가'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지현은 아들 교육 전문가로 알려진 최민준 대표를 만나 평소 고민이었던 아들과의 관계에 대해 이야기를 나눴다. 특히 어린 시절 아들과 온몸으로 놀아주며 최선을 다했지만, 정작 아들에게 돌아온 말은 예상 밖이었다며 서운한 마음을 드러냈다.

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이날 이지현은 "제가 우경(아들)이랑 몸으로 진짜 많이 놀아줬다. 팽이 엄청 돌리고 파쿠르 놀이처럼 집안 점프하고 넘어가고 의자로 길 만들어서 점프하고 소파에 골인하고 침대까지 진짜 별의별 놀이를 다 하고 몸으로 놀아줬다"고 회상했다.

이어 "집에 놀아 줄 사람이 엄마밖에 없지 않냐. 성심성의껏 영혼 탈탈 털어가면서 열심히 놀아줬는데, 지금 와서 하는 얘기가 '엄마가 나한테 해준 게 뭐 있어!'라고 한다"고 털어놨다.

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홀로 두 아이를 키우며 누구보다 많은 사랑과 정성을 쏟았던 만큼 아들의 말은 더욱 큰 상처로 다가왔다. 이지현은 "진짜 너무 배신감이 들더라. 내가 싱글맘이다 보니까 얼마나 사랑으로 놀아주고 아이들이 결핍을 조금만 느낄 수 있게 정말 많이 혼신했는데 그 시간은 다 어디 간 거냐. 기억하냐. 아이들은 어릴 때 기억을 잊지 않냐"라고 반문했다.

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이에 최민준은 이지현이 아들의 말에 상처받은 이유부터 짚었다. 그는 "중요한 건 어머니께서 그 말에 긁힌 것"이라고 지적했고, 이지현은 "상처되고 배신감 든다"고 솔직하게 인정했다.

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최민준은 아들의 발언을 문자 그대로 받아들일 필요는 없다고 조언했다. 그는 "'엄마가 나한테 해준 게 뭐 있어!'라고 한 건, 나는 지금 화났고 엄마를 속상하게 만들 거야라는 뜻"이라며 "엄마가 가장 속상해하는 말을 알고 있는 것이다"라고 설명했다. 이에 이지현은 "아주 못됐다"라고 웃으며 반응했다.

최민준은 "사랑하는 사이가 위협적인 내가 뭐가 약한 지를 상대방이 다 알기 때문"이라며 "그래서 그런 말을 들을 땐 해석해서 들으셔야 된다. 그 상황에서 가르쳐야 될 건 다른 거였을 거다. 근데 아이가 그 상황을 전화위복하고 싶어서 혹은 자기 속상한 마음을 표출하고 싶은 거다"라고 조언했다.

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이어 아이의 말에 감정적으로 반응하다 보면 정작 훈육해야 할 부분을 놓칠 수 있다고 강조했다. 최민준은 "근데 엄마가 그 말에 꽂혀서 '내가 해준 게 없어?'가 되면 주제가 바뀐다"며 "그러면 가르쳐야 될 건 하나도 못 가르치고 아이가 원하는 대로 주제가 바뀌는 거다. 언어를 잘 찾아줘야 한다. 말의 의도를 알아야 한다"라고 설명했다.

한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 차례 이혼을 겪은 그는 현재 홀로 1남 1녀를 키우고 있다. 아들은 과거 채널A '금쪽같은 내 새끼'에 출연해 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 진단을 받았으며, 오은영 박사의 솔루션을 통해 변화를 보여 화제를 모았다.

최근에는 헤어디자이너로 새로운 도전에 나서기도 했다. 특히 최근 집에서 5분 거리에 있는 미용실로 직장을 옮겼다고 밝혀 눈길을 끌었다. 자녀들과 조금 더 가까운 곳에서 생활하며 육아와 일을 병행하고 싶다는 마음이 이직을 결정한 이유로 전해졌다.