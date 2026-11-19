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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김민하가 17kg 감량 후 다이어트에 대한 소신을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김민하가 출연해 연기 활동부터 일상까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김민하는 직접 라면을 끓이며 근황을 전했다. 그는 "건강식만 먹는 시기는 좀 지났다"며 "식단을 계속하다가 이제는 좀 유지 단계라 괜찮다"고 말했다. 혹독한 식단 관리에 집중했던 시기를 지나 현재는 감량한 체중을 유지하는 데 신경 쓰고 있다는 설명이다.

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특히 17kg 감량 이후 자신에게 쏟아진 관심에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 김민하는 "불편하기보다는 살을 뺀 것보다는 이유에 대해 조금 더 (관심을 가져주셨으면 하는데) 다이어트에만 포커스가 가다 보니까 더 확실히 보여드릴 방법은 작품으로 보여드릴 수밖에 없겠구나라고 생각 중이었다"고 말했다.

체중 감량이라는 결과보다 그 배경에 주목해 달라는 당부도 전했다. 김민하는 "요즘 다이어트에 대해 관심도 많지 않냐. 그냥 따라 하지만 않았으면 하는 게 제 바람이다. 사실 살을 뺄 때 건강하지 않았던 순간도 있었다. 면역력에도 문제가 많았다"고 털어놨다.

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이어 "저는 작품으로 그런 거지만 외적으로만 보지 않으셨으면 좋겠다는 우려가 있었다. 너무 붐처럼 되면 안 되니까"라고 덧붙였다.

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그러면서 김민하는 "본인에게 맞는 몸과 건강이 제일 중요한 것 같다"고 강조했다.

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앞서 김민하는 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 심부전증 환자 역을 맡아 캐릭터를 위해 체중을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "이 역할을 위해 체중을 감량했다. 심부전증 환자 역이어서 찾아보니까 이분들이 관리를 철저하게 하더라. 못 먹는 것도 많고 일정 무게를 계속 유지해야 해서 그래서 살을 빼 보았다"고 설명했다.