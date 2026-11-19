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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하지원이 드라마 '다모'에서 호흡을 맞춘 배우 이서진과 김민준을 두고 뜻밖의 선택을 했다.

19일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 방송인 신동엽과 개그맨 박영진이 출연해 하지원과 술을 마시며 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 신동엽은 이서진과의 특별한 인연을 공개했다. 그는 "내 동창들이 걔랑 너무 친하고 교집합이 많다. 이서진하고 친구다. 동갑이고 같은 동네에 산다"고 밝혔다.

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이에 하지원은 "서진 오빠를 '다모' 이후 23년 만에 처음 만났다. 최근에 같이 갔다 왔다"며 오랜만에 재회한 이서진을 언급했다. 최근 하지원은 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에 출연한 바 있다.

하지원은 이서진에 대해 "되게 재밌었다. 서진 오빠가 기본적으로 되게 웃기다"고 말했다. 신동엽 역시 "잘 안 웃는데 캐릭터가 투덜이 스머프 같다"고 했고, 하지원은 "맞다. 투덜대는 게 너무 웃기고 귀엽다"며 공감했다.

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특히 신동엽은 이서진의 유학 시절에 대해서도 언급했다. 그는 "어떤 환경에서 어떻게 대학 생활을 했는지 다른 사람들을 통해 많이 안다"며 "한인 사회에서 유학생 중 원톱으로 잘 나갔던 애라고 보면 된다. 이서진을 구경하러 사람들이 가고 그랬다더라"고 전했다.

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그러면서 "그때부터 알았던 사람들의 이야기를 들어보면 연기는 여전히 못한다고 한다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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이후 대화는 하지원의 대표작 '다모'로 이어졌다. 하지원은 사극의 매력을 묻는 질문에 "사극은 좀 더 설렌다. 판타지니까 더 선을 넘는 걸 할 수도 있고, 시대적인 것을 뛰어넘는 게 로맨틱하다"고 설명했다.

이때 신동엽은 "'다모'에서 김민준이었냐, 이서진이었냐"고 기습 질문을 던졌다. 하지원은 잠시 고민하더니 "연애는 김민준"이라고 답했다. 이어 결혼 상대로는 "이서진"을 선택해 눈길을 끌었다.

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예상치 못한 솔직한 대답에 현장은 웃음바다가 됐다. 하지원은 곧바로 "이거는 편집을 통해서…"라며 수습에 나섰다.

하지만 신동엽은 "게스트들이 편집해 달라고 하면 채널 주인은 '괜찮다'고 설득해야 하는데, 채널 주인이 계속 편집하자고 하면 제작진들이 먹고살 게 없다"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

한편 하지원은 2003년 방송된 MBC 드라마 '다모'에서 이서진, 김민준과 호흡을 맞추며 큰 사랑을 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com